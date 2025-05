Justin Timberlake se deja ver en Sevilla antes de su concierto en el Icónica Fest

El Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 da su pistoletazo de salida este viernes 30 de mayo con la esperada actuación de Justin Timberlake, quien inaugura el festival con su único concierto en España. Horas antes de subirse al escenario en la Plaza de España, el artista estadounidense ha sido visto disfrutando de la ciudad.

Uno de los lugares que eligió es el Real Club de Golf de Sevilla, donde su visita no pasó desapercibida. El personal del club no perdió la oportunidad de fotografiarse con él, compartiendo la imagen en redes sociales con el mensaje: “Thanks for stopping by, Justin Timberlake. It was a pleasure having you at Real Club de Golf Sevilla”.

Jessica Biel, actriz y esposa del cantante, también ha sido vista en la capital andaluza. En su caso, su visita fue al Acuario de Sevilla, donde los trabajadores y visitantes pudieron conocerla en persona. El centro compartió una publicación en Instagram con una imagen de Biel junto a una empleada del acuario, acompañada del texto: “Confirmamos: no es un espejismo. Jessica Biel en el Acuario de Sevilla”. También aprovecharon para agradecerle por “sumarse a la misión de proteger los océanos”.

Las imágenes de ambas celebridades han causado revuelo en redes sociales, generando gran expectación para el evento musical que arranca esta noche.

El concierto de Justin Timberlake es uno de los más destacados del cartel del Icónica Fest 2025, un festival que se extenderá durante semanas y que convierte a Sevilla en uno de los principales destinos culturales y musicales del verano. El de esta noche será un momento muy especial, ya que se trata de su primera actuación en España en más de dos décadas.