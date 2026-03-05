El laberinto de cortes por la Línea 3 de Metro que desespera a vecinos y estudiantes: "Ahora tardo una hora y diez en llegar"

Las obras de la futura Línea 3 del Metro avanzan con las consecuencias directas y corto plazo que viven deste este jueves los ciudadanos. Con los nuevos cortes de tráfico que han arrando s en el entorno de la Macarena, la movilidad diaria se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos para vecinos, estudiantes y pacientes que acuden al hospital Universitario Virgen Macarena. De este modo, el impacto de las vallas, los desvíos y la reorganización de las rutas de Tussam está golpeando de lleno en la rutina de quienes necesitan desplazarse hacia los centros educativos o sanitarios de la zona norte de la ciudad. Lo que antes era un trayecto monótono, hoy exige planificación y, sobre todo, mucha paciencia.

El "vía crucis" de los estudiantes

Un estudiante que reside en Sevilla Este relata cómo su rutina ha cambiado drásticamente: "yo vivo en Sevilla Este y ahora tardo una hora y diez en llegar. Antes tardaba media hora menos", explica. Para poder llegar a clase a tiempo, se ve obligado a combinar el 27 y el 2. Esa misma inquietud la comparte Sheyla, otra alumna que se desplaza desde el polígono San Pablo usando las líneas 2 y 20. En su caso, el trayecto ya roza la hora completa y mira con recelo al futuro inmediato: "Los autobuses me complican bastante el trayecto, y la obra es lo que más me preocupa ahora cuando coincida con las horas punta", lamenta. Asímismo, los vecinos critican "falta de información". Residentes de calles como Cartagena o Manzana denuncian que la señalización y los avisos llegan tarde o no son claros. "No podemos pasar por algunas zonas y se complica muchísimo llegar al centro", denuncia una vecina. Critican abiertamente la falta de pedagogía y explicaciones por parte de las administraciones sobre el día a día de los tajos que ha coincidido con el levanamento de un polideportivo en San Juan de Ribera. Del mismo modo continúan las afectaciones por el acceso al Hospital Universitario Virgen Macarena, de modo que durante la mañana de este jueves, coincidiendo con la nueva fase de cortes, varios usuarios ya han denunciado problemas y cuellos de botella para acceder a sus citas médicas.

Si bien la inmensa mayoría de los afectados reconoce que la Línea 3 será un salto histórico e indispensable para la movilidad en Sevilla, el mensaje a corto plazo es unánime: exigen una mejor planificación, rutas alternativas ágiles y mucha más información para que la llegada del futuro no paralice su presente. La Junta ha habilitado el correo lectrónico obraslinea3metrosevilla.cfatv@juntadeandalucia.es para resolver dudas sobre las nuevas afecciones al tráfico. También se puede acudir presencialmente a las oficinas de información situadas en el Distrito Norte (Pino Montano) y en el Centro Cívico Hogar San Fernando, en la Macarena, con un horario de lunes a jueves de 9.30 a 14.00 horas y miércoles (de 17.00 a 19.30 horas) en el caso de la oficina de Pino Montano.