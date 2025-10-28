Lagoh busca trabajadores en Sevilla para su campaña de Navidad: estos son todos los puestos y algunos no requieren de experiencia previa

Con el mes de octubre a punto de llegar a su fin, parece que la Navidad ya está a la vuelta de la esquina. Por ello, es inevitable que la ilusión empiece a respirarse en el ambiente, si bien es verdad que esta época tan especial supone para muchas personas un período de intenso trabajo. En este sentido, algunas empresas ya han abierto los procesos selectivos para cubrir la alta demanda prevista.

Así, desde Sevilla, el centro comercial Lagoh, situado en la avenidad de Palmas Altas, ha publicado varias ofertas de empleo temporal con un objetivo claro: prepararse para la campaña de Navidad. Algunas de ellas han sido publicadas en portales de búsqueda como LinkedIn o Infojobs. A continuación, vamos a ver qué puestos se ofertan y cuáles son sus requisitos imprescindibles.

Campaña de Navidad en el CC. Lagoh: puestos sin experiencia previa

Por el momento, existen tres tipos de ofertas diferentes para trabajar en el centro comercial, en función de la experiencia requerida. La primera de ellas es como asistente de ventas en tiendas como 'Sprinter', 'Mango', 'Silbón' o 'Deichmann Calzados'. Según la publicación de InfoJobs, no se requiere experiencia previa para acceder a los puestos de trabajo. Eso sí, existen unos requisitos mínimos que se deben cumplir, como los que solicita 'Deichmann Calzados':

Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria .

. Tener una actitud positiva , ganas de aprender y capacidad para trabajar en equipo.

, ganas de aprender y capacidad para trabajar en equipo. Contar con una disponibilidad total para trabajar en turnos rotativos de lunes a sábado y domingos de apertura, entre las 7:00 y las 22:00 horas.

para trabajar en turnos rotativos de lunes a sábado y domingos de apertura, entre las 7:00 y las 22:00 horas. Tener también disponibilidad para trabajar principalmente en turnos de tarde o realizar horas complementarias.

o realizar horas complementarias. Mostrar flexibilidad y adaptación a las necesidades del negocio.

Vacantes para las que es necesario tener uno o dos años de experiencia

Por otro lado, hay ofertas actuales en las que sí es preciso haber trabajado en el mismo sector durante, por lo menos, un año. Es el caso, por ejemplo, del centro de ocio familiar 'Ilusiona Sevilla', que busca un nuevo auxiliar, con disponibilidad para trabajar en turnos de tarde-noche o fines de semana y que cuente además con un vehículo propio.

Por su parte, 'Voila Lagoh' busca un nuevos camareros, que puedan desempeñar las siguientes funciones: "Apoyo en la cocina durante el servicio, preparación de brunch y elaboración de postres, crepes, bizcoches y masas dulces". Por ello, además de contar con un año de experiencia mínima en la hostelería, es imprescindible tener experiencia en repostería o en cocina.

Finalmente, también se ofrecen puestos con dos años mínimo de experiencia para trabajar de dependiente en tiendas como 'Pandora' y 'Bedland Interhold'. Además, serán muy valorados los conocimientos en joyería, si el candidato opta a una de las vacantes en Pandora. Por su parte, la empresa de colchones y camas es de las pocas que referencia el salario en la propia oferta de empleo: 1500 euros brutos mensuales, distribuidos entre 1.100 euros fijos según el convenio y 400 euros de comisiones por ventas.