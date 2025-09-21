CINE
Alberto Rodríguez presenta 'Los Tigres' en el Festival de San Sebastián
Hacienda Ibarburu
Hacienda Ibarburu / José Angel García

La lamentable ruina de la Hacienda Ibarburu

Hacienda Ibarburu: La gran joya del olivar andaluz que han condenado a muerte

La Hacienda Ibarburu, al sur de Dos Hermanas, es uno de los más bellos y mayores ejemplos de hacienda de olivar andaluz. Desde hace unos ños se encuentra abandonada, expoliada y en ruinas ante la alarmante pasividad de sus propietarios y administraciones. Una plataforma ciudadana y numerosas asociaciones que defienden el patrimonio realizan una llamada de atención para recuperar este tesoro del campo andaluz.

