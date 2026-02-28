La limpieza solidaria del Guadalquivir en el Centro Náutico del Alamillo, todas las fotos

Este sábado 28 de febrero, el entorno del Centro Náutico del Alamillo, junto al Puente del Alamillo, se ha convertido en el escenario de una iniciativa que une compromiso medioambiental y solidaridad. La limpieza solidaria del Guadalquivir, organizada por el Club Macara en colaboración con varios clubes de buceo, destinará la totalidad de su recaudación a ANDEX, la asociación andaluza de padres de niños con cáncer.
La cita alcanza en 2026 su tercera edición, consolidándose como una propuesta que combina la retirada de residuos del cauce con una inscripción solidaria, cuyos fondos se destinarán íntegramente a los programas de apoyo que desarrolla la entidad.
1/46La limpieza solidaria del Guadalquivir en el Centro Náutico del Alamillo, todas las fotos/ISMAEL RUBIO
