La línea convencional Huelva-Sevilla está cortada desde la madrugada tras romper la catenaria un tren de mercancías

La línea férrea convencional Huelva-Sevilla permanece cortada desde las 4:05 horas de esta madrugada entre San Juan del Puerto y Niebla (Huelva), después de que un tren de mercancías haya enganchado la catenaria, partiendo el cable.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el suceso ha tenido lugar en el punto kilométrico 84+800 y ha provocado "una avería importante".

Se ha movilizado el personal de electrificación y vagoneta de Adif para reparar la avería que afecta además a varios postes de sujeción de la electrificación.

Las quejas de los usuarios no se han hecho esperar desde esta mañana por esta nueva avería. "Llego hoy a la estación Renfe Huelva y me encuentro con que para llegar a Atocha tenemos que coger un bus a Sevilla porque otra vez hay otro fallo. Obviamente esto ya lo sabíais y no avisáis con antelación ni tenéis los buses preparados. No tenéis vergüenza @Renfe @oscar_puente_"

Por el momento, no hay previsión de restablecimiento del servicio, según Adif.

Por su parte, desde Renfe se ha indicado EFE que se ha establecido un servicio alternativo de transporte por carretera entre Huelva y Sevilla para garantizar el viaje a destino de los trenes que circulan por esta línea, Media Distancia Huelva-Sevilla y de Larga Distancia Huelva-Madrid, en tanto permanezca el tráfico ferroviario interrumpido.

Los viajeros están siendo informados a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.