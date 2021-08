Llamamiento a la donación de sangre en Sevilla ante la escasez de reservas

Tras la vacunación contra el Covid, Lebrero ha manifestado que "únicamente habrá que esperar unas 48 horas para poder realizar una donación siempre que no se tenga fiebre ni ninguna sintomatología" , mientras que las personas que hayan pasado la enfermedad "podrán donar 28 días después del alta médica de la enfermedad siempre que se encuentren con buen estado de salud y asintomáticos"; además, "podrán donar plasma rico en anticuerpos con el que se podrá tratar a enfermos de Covid".

El coordinador médico ha indicado que en verano "se solían realizar maratones de donaciones que servían de apoyo y refuerzo para conseguir el número de donaciones necesarias", pero "las medidas de seguridad para evitar contagios por Covid-19 han impedido realizarlas hasta la fecha". "Poco a poco se irán incorporando, siempre que no pongan en riesgo a la población y se evite toda posibilidad de contagio", ha apostillado.

Lebrero ha explicado que "las necesidades de componentes sanguíneos son continuas y están en constante aumento", recordando que "la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa en los meses de verano" pese a que durante el periodo estival las colectas "suelen recibir de forma habitual menor afluencia de donantes", aunque "hay algunas excepciones, como colectas de este verano en las que se ha recogido mucha sangre, gracias a la generosidad de los donantes".

Así lo ha indicado el coordinador médico del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, Rafael Lebrero , aunque ha querido aclarar que "esto no quiere decir que estén en riesgo las transfusiones que por diferentes motivos tienen que recibir los pacientes", pero avisa de que "las donaciones deberían aumentar" .

Requisitos para donar sangre

Lebrero ha explicado que los requisitos para poder donar sangre son "tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida", precisando que "los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación".

Así, ha indicado que "es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas". "La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado y antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante", ha añadido.

Respecto al perfil que acude a donar sangre, ha señalado que "no hay un perfil de donante definido, cada vez son más los jóvenes que se hacen donantes de sangre y en los últimos años ha aumentado mucho el número de donantes mujeres".