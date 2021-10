La lucha de Sara Casas por recuperar a su hijo

Una mujer sevillana, Sara Casas, pidió de nuevo este martes que le devuelvan a su hijo discapacitado, con una protesta que llevó a cabo en la puerta de los juzgados de Familia. A Casas le retiraron hace un año la custodia de su hijo Emilio, que tiene ahora 8 años, ante una sospecha de posibles malos tratos, que ella asegura que ha podido desmentir con varios informes médicos y forenses.

Esta mujer ya se encadenó en el Hospital Virgen del Rocío para que le dejaran ver a su hijo y le facilitaran información sobre la operación a la que fue sometido. Este martes ha repetido su protesta en los juzgados, donde contó con la ayuda del presidente de la Asociación Nacional del Menor Tutelado, José Maldonado.

"Yo fui niña tutelada. En 2008 perdí la custodia de mis tres hijos mayores. Luego, en agosto de 2020, perdí la custodia de este otro niño, a pesar de que los médicos le daban tres años de vida y el niño tenía siete", explicó Casas, que detalló que durante esos siete años aprendió a manejar máquinas para facilitar la vida de su hijo y a practicar maniobras que pueden salvarle la vida.

El menor padece varias dolencias, entre ellas una malformación cerebral que le provoca una parálisis, una enfermedad del cerebro llamada polimicrogiria y otra de la mandíbula denominada síndrome de Pierre Robin. Padece también una neumopatía crónica. "Es una afectación multiorgánica y necesita cuidados las 24 horas del día, que yo le he dado durante siete años", apuntó la madre.

"Lo llevé el día 20 de agosto con una infección respiratoria. Se le indicó allí unas gotas que son un sedante, pero que están contraindicadas para niños con estos problemas. A las 48 horas de ingresar dejó de respirar, no orinaba y se alarmó todo el mundo. Se lo administraron en el hospital, no yo", asegura Casas. "Le dije a la pediatra que podían ser las gotas y que le repitiera la análitica, a lo que se negaron".

Según la mujer, esta situación provocó que el hospital la pusiera como sospechosa del síndrome de Munchausen por poderes, una enfermedad mental en la que la persona que la padece inventa síntomas o los provoca en el niño al que cuida para que parezca que éste está enfermo. El menor dio también positivos por antidepresivos. Casas asegura que fue un falso positivo provocado por la mezcla de dos medicamentos.

"En 48 horas vino la Policía y se llevó al niño. Eso fue el 28 de agosto de 2020". Casas explica que le retiraron a su hijo porque ella fue niña tutelada, además de la sospecha de maltrato y el positivo por antidepresivos. "Aparte de eso, nos decían que el niño tenía ingresos innecesarios". Sin embargo, ella apunta que el menor ha seguido teniendo ingresos hospitalarios a pesar de que se encuentra en un centro especial para niños con discapacidad.

Casas ve a su hijo una hora cada quince días. Dice que tiene varios informes de especialistas que descartan cualquier enfermedad mental en ella, por lo que entiende que debe volver a estar con su hijo. "Quiero que se haga Justicia, que ninguna otra persona vuelva a pasar por esto y que, si hay sospecha de un síndrome de este tipo, se retire el niño después de que la madre sea valorada por un psiquiatra y no antes".

La mujer añade que tiene recursos y ayuda familiar y de asociaciones para poder atender al niño. "Siempre me he buscado la vida" Sus hijos mayores le fueron retirados porque vivía con ellos en una nave abandonada. Actualmente los ve también una vez cada quince días. Son dos mellizos de 16 años y otro hijo de 15.

El presidente de la Asociación Nacional del Menor Tutelado, José Maldonado, aseguró que lleva desde el minuto uno apoyando a Sara Casas y recordó una reunión con el fiscal general del estado, al que pidió que el asunto de los menores tutelados "volviera a la Justicia, pues lo han dejado en manos de la administración". De esta forma, "tarda el juicio dos años y durante esos primeros dos años, los niños están en centros de protección de menores".

"Sara ha sido una niña tutelada, y por experiencia sabemos que a las niñas que son tuteladas les llevan un seguimiento una vez que cumplen la mayoría de edad y las ponen en la calle, pues ya no está el dinero que cobran de los fondos europeos. En un 90% estos niños, que no tienen preparación ni educación, se encuentran en la calle y no tienen contactos con sus familias biológicas", apuntó Maldonado.