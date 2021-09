Una madre se encadena en el Virgen del Rocío para pedir información de la operación de su hijo tutelado

Una mujer se ha encadenado a primera hora de este lunes a las puertas de la entrada principal del Hospital Infantil del Virgen del Rocío donde están interviniendo quirúrgicamente a su hijo y donde asegura le niegan información del menor "por estar tutelado por los servicios sociales de la Junta". Así lo ha denunciado a este periódico la propia afectada, Sara Casas, que cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional del Menor Tutelado, cuyo presidente, José Maldonado, ha relatado a este medio la "injusticia" que se está cometiendo con esta madre y con los "más de 60.000 menores que hay tutelados".

Según la versión de Maldonado, la mujer ha decidido encadenarse en señal de protesta tras haberle sido negada información sobre el transcurso de la intervención quirúrgica a la que está siendo sometido el menor de 8 años, con una "malformación cerebral severa" que, según palabras de su madre "se juega la vida en un quirófano". La propia mujer denuncia haber sido "amenazada" por la trabajadora social y el guardia jurado del centro "con llamar a la Policía" si no abandonaba las instalaciones hospitalarias. "No sabemos nada. Si el menor está acompañado por alguien o no porque le han negado toda información por la simple razón de que el niño está tutelado, pero ella es su madre biológica", apostilla Maldonado.

Por su parte, fuentes hospitalarias aseguran que se se está procediendo "según marca la ley", que en casos como este, se ciñe a dar información sobre el menor a sus responsables legales. Entienden que la situación es "complicada" para esta mujer, pero que "es una circunstancia ajena al propio hospital".