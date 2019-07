Hay que luchar por un mundo con más cebras y menos úlceras

El curso sobre Neuroeducación, mindfulness y conflicto en el aula contó con la presencia de Rafael Nieto, psicólogo especialista en neuroeducación habló sobre el enfoque sistémico.

El estrés es un problema en el día a día de las personas y nuestras células no están preparadas para combatirlo. Según el científico Robert M. Sapolsky en su guía sobre el estrés ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, este mamífero, al ser perseguido por un león huye, pero tras el peligro vuelve a su estado de reposo natural como si nada hubiera pasado. Según Nieto, en la actualidad “vivimos en un mundo peligroso e inseguro que no nos hace sentirnos sentidos”.

Para el Psicólogo “no vendría nada mal un poco de cordura en la sociedad” y esta cordura debe empezar por “la eduación y una cultura que facilite las cosas y no las complique”, ya que todo sufrimiento es cultural”. Afirmó que “es de vital importancia respetar la integridad biológica y gestionar los conflictos que nos encontremos en la vida con el menor coste posible”.

En cuanto al ámbito social y educativo, el experto en neuroeducación explicó que “todo el mundo sabe del cerebro, pero al trabajar con las personas todo es información”. Prosiguió diciendo que “la mayoría de problemas planteados en los jóvenes son problemas de construcción social” y cree indispensable que la comunidad reaccione porque “está perdiendo los recursos comunales a favor de una profesionalización desmedida”.

Recordó que “la crianza de los niños no debe ser cosa de todos, y menos de los mass media”. Además, recalcó que es fundamental “crear espacios seguros” a partir de un trabajo comunitario, reforzando las redes familiares y llevando a cabo una conversación en la misma dirección, para así facilitar la relación con los niños y abolir “el sufrimiento en las aulas”.

Insistió en que el diagnóstico es una “simple referencia. La persona es mucho más de lo que simplemente se dice de ella”. En defintiva, es necesario crear cerebros rebeldes pero con causa.