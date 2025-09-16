El Macarena presenta un nuevo manual andaluz para el tratamiento de tumores digestivos

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha sido el escenario de la presentación oficial del Manual de Protocolos de Tratamientos de Tumores Digestivos, una guía clínica fruto del trabajo colaborativo de oncólogos andaluces y respaldada por el Grupo de Estudio de Oncología Digestiva Andaluza (GEODA) y la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM).

Coordinado por el equipo de Oncología Médica Digestiva del propio centro hospitalario sevillano, el manual reúne las últimas actualizaciones en el abordaje terapéutico de los tumores del aparato digestivo, con un enfoque práctico y accesible para su aplicación tanto por especialistas como por médicos en formación.

"Este libro nace del trabajo compartido, de muchas conversaciones, de experiencia acumulada y, sobre todo, de la voluntad firme de aportar una herramienta útil, ágil e intuitiva", destacan desde la coordinación del proyecto, subrayando que el objetivo último es mejorar la atención a los pacientes que enfrentan este tipo de enfermedades.

El Virgen Macarena incorpora cada año más de 200 nuevos casos de tumores digestivos, lo que sitúa al hospital como uno de los referentes andaluces en el diagnóstico y tratamiento de estos cánceres.

Los tumores digestivos comprenden un grupo amplio de patologías oncológicas que afectan al esófago, estómago, intestinos, hígado y páncreas. Entre los más frecuentes se encuentran el cáncer colorrectal, el de estómago, el de hígado, el de páncreas y el de esófago.

Sus síntomas varían según el órgano afectado, pero pueden incluir dolor abdominal, alteraciones del tránsito intestinal, sangrado rectal, náuseas, pérdida de peso o dificultad para tragar. El diagnóstico se basa en la historia clínica, la exploración física y pruebas complementarias como endoscopias o tomografías (TAC). El tratamiento depende del tipo de tumor, su localización y estadio.

Con la publicación de esta guía, los profesionales implicados aspiran a unificar criterios de actuación, fomentar la actualización continua y servir de referencia para mejorar los resultados clínicos en toda Andalucía.