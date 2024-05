"No la pague conmigo, Antonio...", la madre de Gabriel Cruz responde a la reacción de Antonio del Castillo

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz 'el pescaíto', el niño que fue asesinado en 2018 a manos de Ana Julia Quesada, la pareja por aquel entonces del padre de Gabriel, ha convocado una manifestación el día sábado 11 de mayo en contra de la comercialización de los casos de crímenes de menores.

Sintiendo enormemente, os comparto vídeo para solicitar AYUDA, AUXILIO y AMPARO y poder defendernos de los que pretenden LUCRARSE DEL ASESINATO de Gabriel obviando las normas y el tremendo dolor de sus padres y los que lo queremos 🐟🐟🐟🙏comparte 🌻https://t.co/tF3Tp63y0X — Patricia Ramírez (@PatriRamirez_) May 7, 2024

Según la madre de Gabriel, es necesario paralelos pies a todos aquellos que buscan lucrarse económicamente de una tragedia semejante.

Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, respondió a Patricia Ramírez diciéndole que para él si era necesario estos documentales, ya que ponían en perspectiva, fallo judicial y policiales e incluso algunas perspectivas que no se habían barajado hasta ahora. Según las palabras literales de Antonio del Castillo: "Sí, también estaba en contra de la prisión permanente revisable. Que cada uno haga lo que quiera. Los documentales ponen de manifiesto los errores judiciales y policiales y mi hija no ha aparecido. Que me critiquen lo que quieran".

Siiii, también estaba en contra de la prisión permanente Revisable, que cada cual haga lo que quiera.Los documentales ponen de manifiesto los errores judiciales y policiales y mi hija no ha aparecido.Que me critiquen lo que quieran.Saludos — Antonio del Castillo (@kastillo62) May 8, 2024

Patricia Ramírez ha respondido a la reacción de Antonio del Castillo, y ha hecho un llamado a su comprensión y al respeto mutuo: "No la pagué conmigo, Antonio, yo a usted le tengo admiración por su lucha, no quisiera imaginarlo, y el respeto total hacia su familia", dijo Patricia Ramírez. Ella respeta la opinión de Antonio, simplemente dice que también ella "tiene derecho a pedir punto y aparte" para "volver al silencio donde poder recuperarse". Según el padre de Marta del Castillo, Patricia tuvo la suerte de que la guardia civil hiciera su trabajo y un gran trabajo por cierto, pero que a él no le pasó lo mismo: "Yo tuve la desgracia de que la Policía Nacional solo daba coces por donde fueron. Y sigo padeciendo de ello".