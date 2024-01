La magia de Disney se busca en Sevilla

No es la primera vez que Disney pone el foco en Sevilla. Tan solo hay que echar la vista al episodio dos de Star Wars para descubrir que la Plaza de España fue el escenario perfecto para Skywalker. Sin embargo, esta vez han hecho de la ciudad algo más que un lugar de rodaje.

Esta vez ha sido en el Meliá Los Lebreros, donde cientos de personas de toda España se han reunido para intentar formar parte del equipo de trabajo del parque de atracciones más famoso del mundo.

Las entrevistas empezaron a las 9 y, ya a las 10.30, habían sido cerca de 100 personas las que pasaron por las manos de quienes podrían acercarles a trabajar en el lugar más mágico que existe.

En total serán seis las ciudades europeas que el equipo de Recursos Humanos de Disneyland París, liderado por Guillaume da Cunha, recorrerá en busca del mejor equipo para su parque. La intención es clara: buscan la multiculturalidad. Que todo el que entre por las puertas del Castillo de Cenicienta se sienta acogido.

Destacaban que los sevillanos somos uno de los principales públicos que visitan sus instalaciones año tras año (teniendo en cuenta que España es el tercer país europeo que más escoge Disney como destino turístico). Por lo tanto, que parte de su cash member sea de aquí es algo que genera especial ilusión.

Y no solo de la ciudad. Sevilla es el punto perfecto para que personas de toda la zona sur hayan podido venir a postular para el puesto. Han venido desde Cádiz, Badajoz o Málaga, entre otras, gracias a las buenas conexiones que se ofrecían.

Actualmente, Disneyland París cuenta con 18.000 empleados. De entre todos ellos, más de 500 son españoles. Y serán más cuando cierre el proceso de selección en el país. El castellano, comentaban, es uno de los idiomas oficiales del recinto, por lo que es de suma importancia contar con la presencia de españoles en el parque. Es un lugar en continuo crecimiento de personal. Además, el 2024 viene lleno de nuevas atracciones, y hasta de una nueva zona de Frozen dentro de sus instalaciones, por lo que la magnitud de nuevos contratados será aún mayor.

Nuevos contratos que, además, serán sumamente generosos y empáticos. En Disney buscan la felicidad, bien es sabido. Y no solo de los visitantes. Si eres estudiante, podrás escoger el contrato que mejor te convenga. Si necesitas seguir tus estudios, lo harás. ¿Los alojamientos son demasiado caros? No será un problema, ellos te proporcionarán vivienda durante tu contratación en alguna de las zonas residenciales que dispone el parque. El seguro médico también irá incluido y, por si no fuera suficiente, los empleados contarán con descuentos en los parques, y muchas más ventajas en lo que a comodidades para vivir se refiere.

No tienen un número cerrado de contrataciones. ¿Su requisito? que transmitan la ilusión, la felicidad, la energía y las ganas que Disney provoca en los demás. El resto, como decía da Cunha, se aprende con la experiencia.

De entre todos los postulantes que llegaron a primera hora, Ana tuvo la suerte de ser una de las seleccionadas. La joven estudiante de filología francesa venía desde Mairena del Aljarafe con la ilusión y las ganas del que va a Disney por primera vez. E irá, y no solo una, si no todos los días. Ha firmado un contrato para todo el verano. No estará sola, su amiga Cristina ha sido seleccionada a su lado. La joven malagueña fue a probar suerte junto con su compañera de clase. Y la suerte (y su buena preparación, sobre todo) tocó a su puerta. Ahora, estas dos casi filólogas van a poder vivir la experiencia que recordarán toda su vida. Tendrán la suerte de trabajar en el único lugar que te hace sentir niño de nuevo.

José Antonio (Jerez de la Frontera) y Ana (Sevilla) comentaban que esperaban con ganas el momento de sus entrevistas. Se enteraron por la prensa de esta oferta, y no dudaron ni un segundo en imprimir sus curriculums. No es para menos, pues una oportunidad así es de esas que se presentan pocas veces en la vida. Como ellos, muchos han pasado durante todo el día por las puertas de 'Los Lebreros' en busca de cumplir el sueño de la infancia de varios: que Mickey Mouse sea su compañero de trabajo.