La Magna no repuntó la ocupación hotelera durante el puente de la Inmaculada

Se cumplieron las previsiones. El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax, ya había advertido que por las características de la procesión de clausura del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, esta Magna no iba a ser un acicate para los viajeros que llegan a Sevilla. Normalmente el turista del puente es nacional y hay muchos que han decidido no venir a la ciudad. "Hay que tener en cuenta que no se podía visitar la Catedral, el acceso al Real Alcázar estaba restringido e iba a estar difícill pasear por el centro", explica Cornax.

Una vez pasados los días festivos, el presidente de los hoteleros sevillanos ha explicado que la ocupación media durante el puente de la Inmaculada ha sido en torno al 68%, teniendo el pico más alto el sábado 7 de diciembre, donde se alcanzó el 84% de ocupación. Un 7 % menos de ocupación que la registrada en el mismo puente en 2023, cuando los viajeros ocuparaon de media el 75% de las plazas hoteleras de la ciudad.

"Esperábamos este resultado. Que iba a haber menos viajeros que en puentes anteriores y que la Magna no iba a movolizar a muchas personas porque el público que normalmente viene a Sevilla durante el puente de la Inmaculada es nacional y viene a ver la ciudad y los monumentos. También sabíamos que quienes se acercaban a ver las diferentes procesiones suele venir de destinos que están a una hora o poco más y no iban a pernoctar", afirmó Cornax.

Para el presidente de los hoteleros de Sevilla y provincia, "lo importante es que este evento extraordinario ha salido muy bien y Sevilla ha demostrado su reputación de ser buena en la gestión y organización de grandes eventos. Y eso, a la larga, beneficia a todos. En cuanto a las plazas hoteleras, unas veces se gana y otras se pierde. Y no se hace una año en un día", sentencia el presidente de los hoteleros.

Respecto a los datos de ocupación hotelera en la provincia, a falta de datos concretos, el presidente de los hoteleros ha recordado que normalmente el Puente de la Inmaculada suele funcionar muy bien en la provincia.

Respecto a la campaña de Navidad, Cornax explicó que los viajeros de estas fechas suelen ser de reservar a última hora, si bien a Sevilla suelen llegar sobre todo en Fin de Año.