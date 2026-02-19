Juegos Olímpicos
Oro y Bronce para España en Esquí de Montaña
La manifestación de empleados municipales, en imágenes / Ismael Rubio

Los sindicatos del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla marcharon de San Telmo a Plaza Nueva contra la externalización de la limpieza en colegios, coincidiendo con el Pleno

Ismael Rubio

Sevillla, 19 de febrero 2026 - 15:12

Los sindicatos del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla han protagonizado este jueves una marcha desde el Palacio de San Telmo hasta la Plaza Nueva. La movilización se ha convocado para protestar contra la decisión municipal de externalizar el servicio de limpieza en los colegios de la capital andaluza.

1/28 La manifestación de empleados municipales, en imágenes / Ismael Rubio
