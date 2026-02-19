Trabajadores municipales se manifiestan contra la externalización de la limpieza en los colegios

Los sindicatos del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla han protagonizado este jueves una marcha desde el Palacio de San Telmo hasta la Plaza Nueva para protestar contra la decisión municipal de externalizar el servicio de limpieza en los colegios de la capital andaluza. La movilización coincidió con la celebración del Pleno ordinario, donde el alcalde José Luis Sanz ratificó su postura y advirtió que no retirará la propuesta.

El secretario de CSIF Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, ha denunciado que "no hay ni un informe económico, ni administrativo" que justifique la imposibilidad de prestar estos servicios con medios propios. Román ha exigido al regidor sevillano que "contrate lo que ya tiene presupuestado" y ha criticado que la negociación con el Consistorio "es nula" y en materia de Recursos Humanos resulta "bastante opaca".

Los representantes sindicales han presentado una alternativa respaldada por el director de Recursos Humanos municipal, según la cual con el 80% de las plazas municipales sería posible afrontar la limpieza de todos los edificios y centros escolares. Esta solución supondría únicamente 3 millones de euros adicionales respecto al gasto actual, cantidad que el Ayuntamiento ya tendría ahorrada.

Falta de respuesta institucional y preocupación por el empleo público

Rafael Román ha lamentado que "el señor alcalde no responde siquiera" y tampoco lo hacen el delegado de Recursos Humanos, el de Hacienda ni el director de Planificación. "Lo que plantean es simplemente qué personas se van a quedar paradas", ha manifestado el portavoz sindical, quien ha alertado sobre las consecuencias laborales de esta decisión.

CSIF ha advertido sobre los movimientos de plantilla que se producirán próximamente mediante promoción interna. Cuando el personal laboral del Ayuntamiento se presente a exámenes de categoría superior, la mayoría del personal de limpieza ascenderá, dejando vacantes esas plazas para futuras ofertas públicas.

Advertencia sobre la pérdida de empleo público

El secretario sindical ha alertado de que, al quedar esas plazas vacantes, el alcalde prescindirá de ellas en lugar de convocarlas. "Si usted va a meter 380 limpiadores de fuera, es porque usted va a prescindir de 380 empleos públicos", ha subrayado Román, quien ha instado al primer edil a utilizar el dinero ahorrado en las plazas y resolver así el conflicto.

Los sindicatos han exigido garantías de que no se perderá ningún puesto de los 636 empleos que el alcalde asegura mantener. "Está en su mano resolverlo, utilice usted el dinero que ha ahorrado en las plazas, contrate", ha enfatizado el representante de CSIF.

Postura del alcalde ante las protestas sindicales

Durante el Pleno ordinario celebrado en la Plaza Nueva, José Luis Sanz ha defendido la propuesta de externalización y ha asegurado que "no la va a retirar". El regidor ha afirmado haber solicitado a los sindicatos "la relación de esas 300 personas a las que vamos a perjudicar", petición que según él no ha obtenido respuesta.

Sanz ha negado haber roto ninguna negociación y ha lanzado una advertencia: "El que afecte a la alteración de la normalidad al día a día de la ciudad tendrá que asumir sus responsabilidades de todo tipo", ha señalado el alcalde, dejando clara su determinación de mantener el plan de externalización del servicio de limpieza escolar.