Manuel Carrasco suena en la Vigilia de la Inmaculada de Sevilla a través de una tuna universitaria

Este domingo 7 de diciembre se celebró en Sevilla la tradicional Vigilia de la Inmaculada, considerada el día grande de las tunas universitarias, una cita en la que las agrupaciones recorren la ciudad interpretando su repertorio antes de reunirse, ya entrada la noche, frente al monumento de la Inmaculada en la Plaza del Triunfo para ofrecerle sus cantos.

A lo largo de la tarde, el centro de Sevilla y su entorno fueron testigos del característico despliegue tuno: capas, cintas, instrumentos y una estampa musical que cada año atrae a miles de vecinos y visitantes. Hasta quince tunas actuaron en distintos puntos emblemáticos de la ciudad. Entre ellas, la Tuna de Derecho, que ofreció parte de su actuación en la Capilla de la Estrella; la Tuna de Turismo y Finanzas, que hizo lo propio en la iglesia de San Esteban; o la Tuna de Magisterio, que llevó su música a la Plaza de Santa Marta.

Uno de los momentos más destacados de la jornada lo protagonizó la Tuna de Ingenieros, cuya interpretación ha sido compartida en redes sociales por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. La agrupación permaneció durante un rato de la tarde rondando en la Plaza de Santa Cruz, donde sorprendió a los presentes al interpretar “Hay amores que duran toda la vida”, de Manuel Carrasco. La pieza, adaptada al característico estilo tuno, resonó de forma diferente gracias al acompañamiento de guitarras, bandurrias y panderetas, que aportaron un matiz distintivo a la conocida balada.

El gesto dejó patente, una vez más, la conexión del público sevillano con la música de Manuel Carrasco, un artista profundamente apreciado en la ciudad y cuya obra continúa inspirando momentos tan singulares como el vivido en esta Vigilia de la Inmaculada.