Los mapas del Ministerio de Transición Ecológica señalan que el Cortijo de Cuarto no es inundable

Con la catástrofe que la DANA ha causado en Valencia, se ha vuelto a poner la mirada sobre las construcciones en terrenos inundables, sobre todo en dos zonas objeto de proyectos urbanísticos como la Dehesa de Tablada, considerada como zona con riesgo de riada y el Cortijo de Cuarto. En este último caso, los mapas del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico demuestran que estos terrenos propiedad de la Diputación Provincial , donde se ubicará el nuevo barrio de Quarto promovido por esta institución, no tienen ni siquiera la consideración de "zona inunable con probabilidad baja o excepcional". Es más, solo estarían anegados "en el peor de los escenarios dentro de 500 años" y esto significaría que el resto de Sevilla también estaría bajo las aguas porque está en una cota inferior que el futuro barrio de Quarto. Precisamente la atalaya con este mismo nombre fue construida para vigilar la ciudad en el siglo XIII al estar en alto con respecto a la entonces Isbilya.

Estos planos del servicio nacional de cartografiara de zonas inundables del Ministerio para la Transición ecológica y el Reto demográfico se realizan recreando el periodo más excepcional, es decir la peor inundación que puede suceder en un ciclo de 500 años.

FUENTE: Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Zona Inundable con probabilidad baja o excepcional (T=500 años) / M. G.

De este modo, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández indicaba que es algo "nítido y claro en zonas inundables no se puede construir, pero no por lo ocurrido en Valencia sino porque todos se puede construir bajo ningún concepto". Una vez establecida esta premisa recordó que la situación del futuro barrio Quarto "no tiene nada que ver con Tablada, que es inundable y que además, no está dentro del Plan General de Ordenación urbana de Sevilla y, por lo tanto, no reúne ninguno de los requisitos urbanísticos para que se pueda construir viviendas", afirmó. Por el contrario, los terrenos de Cortijo de Cuarto sí están recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla , "y por lo tanto, tiene todos los procedimientos de inundabilidad pasados. Además está registrado como una zona urbanizable. Aún así, en el desarrollo documental y del planeamiento ,se tendrán que pedir todos los informes oportunos de inundabilidad y de cualquier otra cuestión como se hace en cualquier proyecto urbanístico", aseguró Fernández de los Ríos. El presidente de la Diputación recordó que actualmente el urbanismo "afortunadamente no tiene nada que ver con el que está en los años 60 y 70 del siglo pasado".

FUENTE: Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Peligrosidad por inundación fluvial (T=500 años) / M. G.

El 'barrio joven' de Sevillla

Una de las líneas de trabajo presentadas desde primera hora por Javier Fernández como presidente de la Diputación es la creación de viviendas. En este sentido, poco después de su toma de posesión planteó las 135 hectáreas que la institución tiene en el Cortijo de Cuarto como un nuevo barrio de Sevilla donde además de viviendas habrá un gran pulmón verde e infraestructuras social. Un proyecto con el pretende conseguir, además del consenso de los vecinos de la zona, la colaboración con la iniciativa privada. Además pretende que más del 50% del total de inmuebles se destine a vivienda pública

Ya está aprobado el Master Plan en el Consejo de Administración de Sevilla Activa, que se ha presentado ante GAESCO y el Colegio de Arquitectos. El siguiente paso es la licitación cuya cuantía asciende a más de medio millón de euros para el despliegue de los trabajos técnicos de diagnóstico, donde se analiza el marco territorial y urbano y la normativa sectorial; los avances de planeamiento urbanístico y documentos iniciales estratégicos; la redacción y tramitación de los planes urbanísticos requeridos; los proyectos de gestión y avance de los proyectos de urbanización de los ámbitos requeridos; los documentos posteriores al desarrollo de los planes y el apoyo técnico en la implementación de las fases anteriores para el desarrollo de terrenos, previo a la urbanización y edificación. Para todo ello hay un plazo máximo de 36 meses.

El futuro barrio de Quarto supondrá el pleno desarrollo urbanístico de la ciudad de Sevilla que se contempla en su Plan General para el crecimiento de la ciudad por la zona Sur. Ahí, la propiedad del suelo pertenece mayoritariamente a la Diputación de Sevilla, con un total de 135 hectáreas donde se levantarán un total de 5.551 viviendas; 2.870 viviendas públicas y 2.681 viviendas libres. Habrá 175.608 metros destinados a dotación de infraestructuras sanitarias, educativas y culturales; y un gran pulmón verde de 584.052 metros cuadrados de espacios libres.

Habrá también un eje de conexión de los barrios Norte y Sur dentro de Quarto, con un parque central y varias estaciones de Metro, además de una red de carriles bici. Todo ello pensado para que cualquier punto del barrio esté a menos de diez minutos de una estación de servicio público de transporte.

En el Parque central se integrará la actual edificación de Cortijo de Cuarto y la Ermita de Valme y, en su costado, conectará con el corredor del Guadaíra, la Laguna Fuente del Rey y los viveros de titularidad pública. También habrá nuevo centro deportivo y, en el caso del Barrio Sur, éste contará con manzanas de carácter flexible y grandes espacios verdes en el interior. El Barrio Norte favorecerá la vivienda pública, especialmente para lo jóvenes.