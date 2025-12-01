Las mascarillas vuelven a los centros de salud, hospitales y residencias de Sevilla: "Viene bien que nos lo recuerden"

El gesto volvió a repetirse este lunes en ambulatorios y hospitales. Manos buscando en bolsos y bolsillos una mascarilla que muchos creían desterrada. No es obligación, pero sí recomendación. La Consejería de Sanidad ha activado este lunes la primera orden de uso recomendado de mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios ante el avance temprano de la gripe, una medida que devolvió al paisaje cotidiano escenas que parecían ya parte del pasado.

En el Centro de Salud Esperanza Macarena, en Sevilla, los pacientes se detenían justo antes de cruzar la puerta para ponerse el cubrebocas. "Viene bien que nos lo recuerden", comentaban algunos. Aunque han sido pocos los que han hecho uso de ella, la mayoría asume la medida con normalidad en un contexto en el que los profesionales sanitarios, muchos de ellos también protegidos, agradecieron el refuerzo preventivo.

En declaraciones a los medios durante un acto en Sevilla, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha justificado la medida por un hecho preocupante. La campaña de gripe se está adelantando este año entre cuatro y siete semanas. El responsable es el virus H3N2, poco dominante en temporadas pasadas y frente al cual la población cuenta con menor inmunidad natural.

Pese a ello, Sanz recordó que la situación aún no alcanza niveles alarmantes ya que la incidencia es de 5,7 casos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del umbral epidémico fijado en 20. Aún así, el consejero no descartó que los centros puedan imponer la obligatoriedad de la mascarilla "si así lo estiman".

Asimismo, la jornada estuvo marcada también por el balance actualizado de vacunación. Hasta el 25 de noviembre, 1.500.466 andaluces se han vacunado ya contra la gripe y 658.633 contra la Covid-19. Por provincias, en Almería se han vacunado contra la gripe 122.976 personas, 184.897 en Cádiz, 167.643 en Córdoba, 186.020 en Granada, 85.130 en Huelva, 147.261 en Jaén, 259.764 en Málaga y 346.595 en Sevilla. Por tramos de edad, 152.581 niños de 6 a 59 meses se han vacunado frente a la gripe, lo que supone el 55,7% del total, un porcentaje que asciende hasta el 66,9% para los niños de 3 y 4 años, que han tenido la opción de vacunarse en su centro escolar.

Un total de 984.615 mayores de 60 años se han vacunado frente a la gripe, lo que representa una cobertura del 44,4%, y se ha superado el dato alcanzado el año pasado a la misma altura de la campaña (930.545 vacunados). Por provincias, 78.060 (cobertura de 45,1%) son de Almería; 121.235 (37,7%) de Cádiz; 115.948 (52,0%) de Córdoba; 121.770 (48,4%) de Granada; 54.787 (41,4%) de Huelva; 98.214 (54,6%) de Jaén; 171.930 (39,2%) de Málaga; y 222.671 (44,9%) de Sevilla.

Desde que comenzó la campaña, 414.271 mayores de 70 años han recibido ya la vacunación frente a la COVID-19 (33,3%). 298.174 mayores de 80 años han recibido la vacuna antigripal (cobertura del 65,5%) y 202.919 la de la Covid-19 (40,2%). En la campaña de vacunación antigripal dirigida al personal sanitario y sociosanitario y a estudiantes en prácticas en centros residenciales y sanitarios, desde su inicio también el 6 de octubre, se han inmunizado 51.076 profesionales.

En las residencias de mayores se ha alcanzado el 88,2% de la cobertura con la administración de 31.908 dosis frente a la gripe, y 28.645 dosis frente a la Covid, alcanzándose un 79,2% de cobertura. Por provincias, en relación con la vacunación antigripal en residencias de mayores, la cobertura alcanzada es de 88,1% en Almería, 86,8% en Cádiz, 90,4% en Córdoba, 87,0% en Granada, 87,8% en Huelva, 90,6% en Jaén, 84,9% en Málaga, y 89,7% en Sevilla.

Otro grupo diana, el de embarazadas, que inició la vacunación el 30 de septiembre, acumula 13.509 vacunadas de gripe (cobertura de 47,1%). El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha aprovechado para recordar que la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) continúan con la vacunación sin cita a la población diana todos los miércoles en 580 puntos habilitados en toda Andalucía. Para conocer los puntos de vacunación sin cita, el SAS ha elaborado un listado con los centros en el que se indica el municipio, el punto de vacunación y el horario en el que se estará vacunando.

En los puntos de vacunación seleccionados se administrarán vacunas de gripe o covid a las personas aún no vacunadas pertenecientes a los grupos diana de la campaña, y a los convivientes domiciliarios de personas mayores de 60 años, de menores de 5 años, embarazadas y de personas con patologías crónicas. Además, desde el SAS se han empezado a enviar SMS a la población diana pendiente de vacunación, para recordar la importancia de protegerse y estar vacunados.