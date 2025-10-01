Matan a un hombre golpeándole la cabeza en una vivienda de Padre Pío

Un hombre de 42 años, Guillermo Cayetano M. G., alias el Galleta, murió este miércoles en una casa del barrio de Padre Pío, donde fue hallado con al menos un fuerte golpe en la cabeza a primera hora de la mañana. En la misma vivienda había una persona de origen magrebí herida en las piernas, pero ni rastro de los supuestos agresores. A las 5:53, una persona llamó al teléfono de emergencias 112 para comunicar que en el número 4 de la calle Las Cabezas de San Juan había un varón inconsciente y sangrando abundantemente con una herida en la cabeza.

El 112 activó a la Policía Nacional y a los servicios de emergencias sanitarias del 061, que sólo pudieron certificar la defunción del Galleta y atendieron y trasladaron al hospital al herido. La Policía, por su parte, estableció un perímetro de seguridad sobre la vivienda y cortó el tráfico en la calle para que pudieran trabajar tanto los agentes de la Policía Judicial y Científica como los miembros de la comisión judicial encargada de examinar la escena y decretar el levantamiento del cadáver.

Levantamiento del cadáver en la calle Las Cabezas de San Juan. / José Ángel García

Esta diligencia se llevó a cabo en torno a las diez y media de la mañana. En la casa se quedaron agentes de la Policía para concluir la inspección ocular de la vivienda, en busca de vestigios que ayuden a identificar a los autores del crimen. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, los antecedentes de la víctima, que es una persona muy conocida en el submundo de la delincuencia, apuntan a un posible ajuste de cuentas. Fuentes de la investigación relacionan a Guillermo el Galleta con una serie de robos de droga (vuelcos, como se le conoce en el argot policial) cometidos en Sevilla en los últimos meses.

En la calle Las Cabezas de San Juan nadio vio nada ni oyó nada extraño durante la madrugada. Ninguno de los vecinos escuchó algún ruido más fuerte que otro ni golpes ni gritos. O al menos no lo ha dicho. En torno a la casa del número 4 de la calle Las Cabezas de San Juan había este miércoles una serie de familiares de la víctima, muy afectados por lo ocurrido. "Ahora mismo no estamos en condiciones de decir nada, por favor, tienen ustedes que respetar el dolor de la familia", decía una hermana del fallecido, entre lágrimas y arropada por las amigas.

A unos metros, un grupo de personas se abrazaban mientras contemplaban el trabajo de los policías, del forense y de los empleados de la funeraria. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia. Esta prueba será determinante para confirmar que la muerte se produjo por el traumatismo craneoencefálico, provocado por uno o varios golpes con un objeto contundente, y si el cuerpo presentaba otras lesiones.

Policías nacionales, en torno a la vivienda en la que ocurrieron los hechos. / José Ángel García

Mientras, la Policía trata de encontrar testigos de los hechos. O al menos a alguien que viera algún vehículo sospechoso por la zona en mitad de la madrugada. Queda una ardua labor de revisión de cámaras de videovigilancia del barrio, cuyos vecinos no tenían demasiadas ganas de hablar con la prensa. "Ah, ¿pero hay un fallecido?", pregunta un panadero de un negocio próximo cuando se le interroga sobre si conocía a la víctima.

La calle Las Cabezas de San Juan es paralela a La Roda de Andalucía, otra vía en la que, en mayo de 2022, un hombre mató a su madre estrangulándola con un cinturón. La casa en la que ocurrió aquel crimen está a apenas un centenar de metros de la del homicidio de este miércoles.

Guillermo Cayetano es la segunda persona que muere en Sevilla de un golpe en la cabeza en menos de dos semanas, pues un joven de veinte años, Luis G. V., murió el pasado 21 de septiembre en el hospital Virgen del Rocío tras ser alcanzado, la tarde del día anterior, por una pedrada en el barrio de Torreblanca.