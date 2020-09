Avalancha de institutos en Sevilla que se decantan por el modelo semipresencial universitario

Un buen número de institutos sevillanos optará este curso por la enseñanza semipresencial a partir de tercero de la ESO. Se trata de un modelo que las últimas instrucciones de la la Consejería de Educación -enviadas en una circular el pasado 3 de septiembre- contemplan con el fin de evitar aglomeraciones de alumnos en los centros y podre cumplir, así, con las medidas de higiene y seguridad frente al Covid-19.

La delegada territorial de Educación, Marta Escrivá, ha afirmado este viernes que son "muchos" los institutos públicos y centros privados que tienen concertada la Secundaria que estos días envían a su departamento la propuesta de organización para el nuevo curso, marcado por la pandemia.

Aunque Escrivá no ha precisado una cifra concreta, sí ha asegurado que son bastantes los que han optado por este modelo, que se asemeja al que implantará el sistema universitario andaluz el próximo curso académico. Dentro de este grupo, según la delegada, algunos institutos (hay 200 públicos en toda la provincia) optarán por la enseñanza semipresencial rotatoria, por la que los grupos de alumnos se van alternando a la hora de asistir a clase. La jornada en que no lo hagan, recibirán la formación de forma telemática desde casa.

De igual modo, también hay centros que prefieren dar las clases más teóricas de manera virtual y las que son de contenido práctico realizarlas presencialmente, manteniendo, eso sí, las medidas de seguridad e higiene en todo momento.

Hasta el día 15 para informar del modelo

Los institutos tienen hasta el día 15, cuando se inicia el curso en las enseñanzas medias, para enviar estas propuestas al Servicio de Inspección, al que han de informar del sistema organizativo que vayan a establecer los próximos nueve meses. Los institutos pueden elegir uno u otro modelo dentro de su autonomía pedagógica y en función de las características (de alumnado, plantilla docente e instalaciones) con las que cuentan.

El hecho de que no todos los institutos lo hayan presentado hasta ahora se debe a la tardanza con la que Educación envió dicha circular (el pasado 3 de septiembre, a menos de dos semanas del inicio de curso). Un documento en el que también se contempla la posibilidad de que algunas enseñanzas se impartan por la tarde, como el Bachillerato y la FP. Esta opción ya se permitía cursos pasados. No obstante, según Escrivá, es por la que menos se decantan los institutos, especialmente los públicos, habida cuenta de que requieren de personal por la tarde -principalmente servicio de conserjería y portería- que no puede en todos los casos estar disponible a esas horas.

Entre los centros de referencia de Sevilla que han optado por la enseñanza semipresencial, según informan varios familias a este periódico, se encuentran los Salesianos de la Trinidad, donde los menores (a partir siempre de los 14 años), acudirán tres días a clase una semana y la siguiente, sólo dos. Se irán rotando, así, con otros compañeros. El resto de jornadas recibirán la formación de manera telemática.