La Medicina con alma del Aljarafe

En el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, cuando el reloj marca las ocho de la mañana, los equipos de Medicina Interna, Cardiología, Digestivo y Neumología, especialidades que juntas atienden a pacientes adultos con patologías tanto agudas como crónicas, ofreciendo un enfoque integral y continuo que no tiene precedentes en la comarca, se reúnen en torno a su jefe de servicio, Antonio Fernández Moyano. Allí no sólo se reparten turnos o se coordinan consultas; se construye un día de trabajo donde la organización y la humanidad van de la mano. Lleva más de dos décadas en este hospital, al que llegó desde su primer destino en el Hospital de Écija, y ha dedicado su vida profesional a una idea que parece sencilla pero rara vez se cumple con tanta intensidad: cuidar a las personas con dignidad.

Nacido y formado en Sevilla, Fernández Moyano fue el primer médico de su familia y es el único. Su vocación no vino de tradiciones familiares ni de amigos sanitarios. Confiesa que la heredó de su madre, quien siempre soñó con dedicarse a cuidar de los demás. "Al fin y al cabo, los sanitarios lo que hacemos es cuidar de las personas", reflexiona. Esa misma vocación lo llevó a elegir Medicina Interna, la especialidad que permite un abordaje global del paciente. "Elegí Medicina Interna porque podía saber de todo sobre la persona", dice con la sencillez de quien ha hecho de esa visión integral un sello personal.

Su carrera profesional ha sido una constante búsqueda de excelencia en tres ámbitos: la asistencia, la generación de conocimiento y la formación de nuevos profesionales. Desde que en 2004 asumió la jefatura del servicio médico del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, ha liderado un equipo de 55 médicos y numerosos profesionales de enfermería y trabajo social, construyendo un servicio que ha transformado la organización sanitaria para mejorar la atención al paciente. Bajo su liderazgo, la unidad ha desarrollado consultas de acto único en Cardiología y Neumología, protocolos pioneros que permiten realizar diagnóstico y tratamiento en una sola visita, y circuitos ágiles para pacientes con enfermedades oncológicas, infecciones de transmisión sexual o patologías crónicas complejas.

Su filosofía es clara. "Si todos hablamos el mismo lenguaje, el paciente gana", afirma. De esta manera, ha logrado una coordinación inédita entre atención primaria, especialistas médicos, quirúrgicos y personal de enfermería, con sistemas de teleconsulta, seguimiento proactivo tras el alta y protocolos pioneros para el diagnóstico rápido de enfermedades crónicas y oncológicas.

El impacto de este modelo se mide también en cifras. El 96,3% de los pacientes manifiesta satisfacción por la atención recibida, y el hospital ha recibido la acreditación óptima de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y de la Sociedad Española de Medicina Interna. Pero para Fernández Moyano, la mayor recompensa sigue siendo intangible. "Que el paciente y su familia se sientan acompañados y atendidos".

Su liderazgo se extendió más allá del hospital durante la pandemia de Covid-19, cuando los médicos del servicio asumieron un papel heroico atendiendo a los residentes de las residencias de mayores del Aljarafe. "Fue un esfuerzo colectivo con pérdidas personales, pero salvamos vidas", recuerda, con la modestia de quien habla de gestas silenciosas.

A nivel regional, Fernández Moyano también coordina el Plan Andaluz de Atención a la Cronicidad (PAdAC), un proyecto que busca transformar la atención a pacientes con enfermedades crónicas mediante prevención, proactividad y coordinación entre los distintos niveles asistenciales. "No es solo un plan, es el compromiso de Andalucía con la cronicidad atendida con humanidad y evidencia", explica, y subraya que la tecnología y la telemonitorización serán aliadas clave para mejorar la vida de miles de personas y sus familias.

Su compromiso con la profesión se refleja además en su papel como vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna, donde promueve la formación y el desarrollo científico de los internistas andaluces y supervisa la atención de más de 140.000 pacientes al año, consolidando a la Medicina Interna como el corazón del sistema sanitario público de Andalucía.

A pesar de su intensa actividad profesional, mantiene una mirada cercana y humilde sobre su legado. Para él, no se trata de títulos ni de cargos. "El legado es haber transmitido que el paciente debe ser atendido con dignidad, y que organizar la asistencia para que funcione bien es, en sí, una forma de cuidar". Asegura que, 22 años después de llegar al Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, ese compromiso sigue siendo su guía.