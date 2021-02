Un médico sevillano logra patente en EEUU para detectar causas de ceguera

Un médico sevillano, Florencio González Márquez, que trabaja en las Urgencias del Hospital del Aljarafe, ha logrado patentar en EEUU su invento para diagnosticar on line enfermedades de la retina, todo un hito de la historia reciente de la Medicina en Sevilla, en plena pandemia.

El avance consiste en un dispositivo médico acoplado a un teléfono móvil que permite fotografiar y grabar el fondo de ojo para detectar problemas que desencadenan ceguera (desprendimientos de retina, la degeneración macular asociada a la edad o la retinopatía diabética, entre otras enfermedades de la retina), sin necesidad de que el paciente acuda a una consulta especializada.

La patente en EEUU es sólo un paso más de una idea innovadora impulsada por el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe; que cuenta también con el apoyo de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

La innovación consiste en un dispositivo con un móvil acoplado para grabar el fondo de ojo

La nueva herramienta diagnóstica ya dispone de patente en España, y está a la espera de conseguir esta protección en el ámbito europeo. El Retinoscopio Abierto es un dispositivo que puede utilizar un profesional de enfermería: Capta imágenes (vídeos y fotos) del fondo del ojo, una zona de difícil acceso y “oscura” con los sistemas diagnósticos convencionales que han quedado obsoletos.

A través de una app y una plataforma digital ya diseñada, el oftalmólogo puede realizar el diagnóstico sin necesidad de ver al paciente, de manera remota, lo cual representa un enorme avance en el campo de telemedicina, especialmente útil ahora en tiempos Covid-19, ya que evita desplazamientos innecesarios de los pacientes.

Los resultados de su validación serán publicados en una revista científica de alto impacto internacional, Journal of Telemedicine and Telecare.“ Al asociar información clínica de los pacientes, la app permite subir las imágenes a una plataforma web segura donde pueden ser valoradas por un oftalmólogo, que diagnostique on line, de forma prácticamente inmediata, patologías oftalmológicas de polo posterior en entornos no especializados”, explica el investigador principal.

Tanto la app como la plataforma web ya han sido desarrolladas; de modo que el último paso pendiente es encontrar una firma que se encargue de fabricar y comercializar este dispositivo diseñado y desarrollado en el Hospital del Aljarafe.

“Es un caso de éxito al que le tenemos especialmente cariño en el que llevamos mucho tiempo trabajando”, explica Pablo Hervás, subdirector de la Oficina de Transferencia de Tecnología de Andalucía. Esta oficina presenta cada año en torno a 100 patentes de proyectos de todo tipo (app, tecnología terapias, etc.) que nacen en los hospitales andaluces.

La primera patente que se presentó para proteger el Retinoscopio Abierto data de 2014. “Hemos tenido mucho éxito en la captación de financiación para desarrollar el proyecto. Es la fase más compleja”, añade Hervás.

La complejidad de sacar adelante ideas originales se debe, en gran medida, a la escasez de fondos, tanto en el ámbito autonómico y como nacional, para financiar tecnología.

“En el caso del proyecto de Florencio González trabajamos muy duro para conseguir varios proyectos: en 2017 conseguimos un proyecto del Instituto de Salud Carlos III, que nos permitió financiar el desarrollo de un prototipo tangible. Al año siguiente conseguimos una ayuda de La Caixa, del programa Caixaimpulse, que es muy competitiva”, añade Hervás.

Mediante estos fondos, un nutrido equipo de especialistas, con Florencio González como investigador principal, ha logrado desarrollar la aplicación móvil para gestionar todas las imágenes que se captan a través dispositivo; y ha llevado a cabo tres estudios clínicos con pacientes para validarlo. “En este momento hemos contratado una consultora de negocios para buscar empresas que puedan comercializar el producto”, avanza Hervás.

Durante la negociación con la empresa que fabricará y comercializará el Retinoscopio Abierto, la Oficina de Transferencia alcanza acuerdos para un acceso beneficioso para Andalucía, como propietarios de la tecnología, al ceder los derechos de explotación. El círculo de la transferencia tecnológica se cierra, cuando el esfuerzo revierte en nuevos proyectos andaluces.