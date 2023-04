Los médicos de Sevilla elevan su presión al SAS: habrá huelga todos los miércoles desde el 12 de abril

El Sindicato Médico de Sevilla ha elevado el tono de su crítica a la "inacción" de la Junta de Andalucía tras el acuerdo adoptado el pasado 25 de enero, previo a la convocatoria de una jornada de huelga convocada para el día 27, y anuncia el inicio de un nuevo paro periódico a partir del próximo 12 de abril, Día de la Atención Primaria.

"Ante la negligente pasividad del SAS, convocamos a los médicos de AP a una seria de jornadas de huelga todos los miércoles empezando el 12 de abril, día de la Atención Primaria, hasta obtener mejoras laborales y retributivas concretas. Ese día además habrá una manifestación a las 11:30 desde el Palacio de San Telmo hasta el SAS", ha anunciado este lunes el Sindicato Médico de Sevilla a través de un comunicado.

Los médicos exigen al SAS "medidas urgentes" para "detener el deterioro de la Atención Primaria". "Todas las inversiones se están dirigiendo a otras categorías y objetivos y la Medicina de Atención Primaria está siendo olvidada de una manera incomprensible y negligente por parte del SAS que está asistiendo a este deterioro sin mover un dedo", critica el presidente de la principal central sindical entre los galenos sevillanos, Rafael Ojeda.

Críticas a la consulta de acogida

Se refieren en el Sindicato Médico de Sevilla al impulso por parte del SAS de las consultas de acogida desempeñadas por enfermeros. "Ante la escasez de médicos de AP, provocada por la discriminación que sufren con respecto a sus compañeros de hospital, el SAS ha optado por sustituirlos por personal de enfermería. Esta estrategia es suicida. La enorme inversión que se ha llevado a cabo en el programa de la consulta de acogida no resolverá el problema de la escasez de médicos y supondrá un negligente despilfarro", apostillan desde el SMS.

Los médicos reclaman "equiparar las condiciones laborales y retributivas de estos profesionales a las que tienen sus compañeros de hospital". "Es imprescindible", insiste Ojeda. También exigen los acuerdos adoptados en ese pacto del 25 de enero. La limitación de las agendas, el final de la discriminación que sufren los SUAP y la mejora retributiva no pueden esperar. "Un médico de AP no puede cobrar en concepto de formación, responsabilidad y penosidad (FRP) menos que una enfermera. Hasta un niño puede comprenderlo, pero a los gestores del SAS no les entra en la cabeza o más bien no les importa nada", apostillan.

"La inacción del SAS ante la gravísima crisis de la medicina de AP constituye una irresponsabilidad que le saldrá muy cara a la población. Hemos intentado por todos los medios llegar a acuerdos razonables. Hemos tenido la paciencia que nos pedían. Sin embargo, todo tiene un límite. Ante la negligente pasividad del SAS, convocamos a los médicos de AP a una seria de jornadas de huelga todos los miércoles empezando el 12 de abril, día de la Atención Primaria, hasta obtener mejoras laborales y retributivas concretas. Ese día además habrá una manifestación a las 11:30 desde el Palacio de San Telmo hasta el SAS", concluye el comunicado del sindicato.