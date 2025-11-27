Médicos Sin Fronteras recibe en Sevilla el Premio Plácido Fernández Viagas 2025

Médicos Sin Fronteras recibió este miércoles en Sevilla el Premio Plácido Fernández Viagas 2025 en un acto marcado por la emoción, la denuncia y el peso de una guerra que estuvo presente en cada intervención. La coordinadora de la organización en España, Raquel González, recogió el galardón en nombre de los equipos que siguen trabajando en Gaza y advirtió que la población palestina continúa viviendo "una catástrofe humanitaria sin precedentes", agravada, según sus palabras, por el "bloqueo de la ayuda" y por la "destrucción casi total" del sistema sanitario.

La ceremonia, celebrada en la Casa de la Provincia, reunió al presidente de la Asociación Derecho y Democracia, Álvaro Sánchez, y a su secretario, Carlos Carreras, responsables de la entidad que desde 1981 concede este premio a personas y organizaciones destacadas en la defensa de la vida, las libertades y los derechos humanos. Este año, la Asociación subrayó que el galardón reconoce especialmente la labor que Médicos Sin Fronteras presta en Gaza, donde, según sus argumentaciones, la población civil "sufre un genocidio, crímenes de guerra, hambruna y limpieza étnica por parte del gobierno y el ejército de Israel".

La coordinadora dedicó el galardón al equipo de la organización en Gaza. "Este premio es para nuestro equipo en la Franja, más de 1.200 trabajadores gazatíes que han continuado atendiendo a quien lo necesitaba a pesar de los bombardeos, de la pérdida de familiares y de la destrucción de sus hogares", dijo. También tuvo un recuerdo para los familiares de los 15 miembros de la organización asesinados en la Franja durante estos dos años.

Un momento del acto, en la Casa de la Provincia. / M. G.

En declaraciones a este periódico, Raquel González afirmó que este reconocimiento llega como un impulso, pero también como un recordatorio de la magnitud del compromiso que pesa sobre los equipos de Médicos Sin Fronteras. "Es un orgullo obtener el apoyo de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos", señaló. "Pero también una responsabilidad con los casi dos millones de gazatíes expuestos al hambre, las enfermedades y la falta de refugio, y con millones de personas en otros lugares del mundo que viven emergencias humanitarias provocadas por la violencia o las enfermedades", añadió.

La coordinadora describe un sistema sanitario reducido a ruinas. "Un tercio de los hospitales han sido destruidos, más de 16.500 personas están esperando evacuación médica urgente y hay familias que sobreviven entre tiendas improvisadas, escombros, aguas residuales, a lo que se suma la llegada de un invierno que ya ha provocado inundaciones", afirma.

Una situación frente a la que, asegura, "la entrada masiva de ayuda continúa siendo bloqueada". "Frente a los 600 camiones diarios que entraban antes del 7 de octubre, ahora no llegan a 300", lamentó, al tiempo que subrayó que sus equipos trabajan sin material básico, "incluso sin gasas o anestesia".

González recordó que este premio reconoce también la vertiente ética de Médicos Sin Fronteras, su decisión histórica de no guardar silencio ante lo que sus equipos presencian. "Desde 1971 decidimos que era imposible atender plenamente sin dar testimonio. La denuncia forma parte de nuestra esencia", afirma.

Evocó la memoria del cirujano Mahmoud Abu Nujaila y la pizarra del quirófano del hospital Al-Shifa donde escribió, al inicio de la ofensiva, la frase "quien se quede hasta el final contará la historia; hicimos lo que pudimos; recuérdanos", siendo asesinado en un ataque al hospital días después. "Eso es lo que significa ser humanitario", dijo González. "Salvar vidas, denunciar, llorar y seguir trabajando", sentenció.

La responsable de la organización en España explicó que Médicos Sin Fronteras seguirá ampliando su asistencia médica en Gaza, con operaciones, clínicas móviles, hospitales de campaña y apoyo en salud mental. Recordó que en los dos años previos al alto el fuego, la organización había realizado más de 1,2 millones de consultas ambulatorias, casi 30.000 intervenciones quirúrgicas y decenas de miles de sesiones de salud mental y atención prenatal.