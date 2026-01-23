Medio millar de familias del Polígono San Pablo llevan sin luz desde esta madrugada

Medio millar de familias (clientes de suministros) del barrio D del Polígono San Pablo de Sevilla llevan sin luz desde esta madrugada. A la falta de luz se suma que tampoco tienen agua los residentes de las torres de 12 plantas que hay en la zona comprendida entre la calle Tesalónica y Pedro Romero, ya que los motores no pueden funcionar para llevarla a lo más alto. Las torres más altas se combinan con casas bajas.

Los residentes de este barrio envejecido, entre los que predominan llas personas de la tercera edad, acumulan entre 14 y 16 horas a oscuras en las que no han podido calentar nada para desayunar ni para comer, ni usar ordenadores, ni cargar los teléfonos móviles. Los octogenarios Manuel y Mari Carmen, de 80 y 78 años, han tenido que comprar un hornillo, que le ha traído su hijo, para comer caliente al menos en la cena.

Esta zona de la ciudad es la más escasa en ascensores, con lo que el fallo de los elevadores en esta situación debería afectar a pocos edificios. La luz de las farolas que iluminan estas calles no se ha averiado.

Otra vista de los trabajos de los operarios de Endesa en el Polígono San Pablo, este viernes. / M.G.

Avería en una línea subterránea

Los vecinos aseguran que los primeros fallos de suministro se registraron a las 3 de la mañana. Según la compañía eléctrica, la incidencia comenzó oficialmente a las 5:30 de la mañana de este viernes. En el entorno se localiza también el centro de FP.

Según la compañía, los técnicos han ido en varias ocasiones a este punto del barrio porque se fundían los fusibles en un centro de transformación. Los operarios han logrado reponer los fusibles, pero se ha vuelto a fundir.

Endesa descarta que el corte tenga relación alguna con la saturación de la red por cultivos de marihuana. Los técnicos están buscando la causa de la incidencia en la línea subterránea, concretamente en la avería de la conocida como línea 6. Llevan desde esta mañana tratando de localizar la avería y haciendo comprobaciones.

A estas alturas tienen ya localizados los puntos de avería y han efectuado varias zanjas para empezar a reparar, pero con la lluvia se están complicando los trabajos.

La empresa ha comunicado a los afectados que espera que en cuatro horas se resuelva la avería y puedan tener luz. Eso sería ya cerca de la medianoche de este viernes.