Cuando la caída del cabello se presenta en hombres las causas más comunes, son la caída de pelo por herencia o la caída de cabello por estrés. Al aparecer los primeros signos se debe acudir al especialista. Aunque la calvicie suele presentarse por herencia. Tratarla a tiempo puede frenar los efectos y revitalizar la cabellera.

Si quieres parar la pérdida de cabello, usar un buen champú anticaída hombre es una opción muy recomendable. Te presentamos los 5 mejores champús anticaída para hombre, para que escojas entre aquellos que realmente dan resultados.

Los 5 mejores champús anticaída para hombre

La calidad del champú anticaída que uses tendrá mucho que ver con los resultados que obtengas. No todos los champús anticaída para hombre son efectivos. Por eso debes inclinarte a usar los mejores. Si no los conoces, aquí te dejamos el top 5 mejores champús para la caída del cabello.

1- Champú Anticaída Vilanolab

Es un champú con proteínas de Vilanolabs. Que actúa como regenerador capilar. Destoxifica la raíz del pelo, y nutre y protege la hebra capilar. Con su uso se consigue un cabello con mayor densidad y fortaleza. Este producto activa el ciclo de crecimiento del pelo. Además es un champú natural e hidratante, que limpia de manera suave, pero profunda. Es apto para todo tipo de cabellos.

Hidrata el cabello y le da fuerza, frenando la caída del mismo. Su efecto hidratante se debe a que los osmolitos que contiene retienen y controlan la humedad. Es un champú que devuelve la hidratación al cabello. Otro ingrediente activo es el Xeradin, que suma más humectación a la hebra capilar. No contiene parabenos. Es 100% natural, un producto certificado por Cosmos. Actúa en el momento en que el cabello comienza a caerse debido a la fase anágena, haciéndolo más denso.

2- Champú anticaída Shikakai

Un champú que detiene la caída de cabello en hombres. Fortalece la raíz del pelo, sana el cuero cabelludo, evita la formación de caspa. Es ideal para cabellos grasos que presentan seborrea. Evita la descamación del cuero cabelludo y la caspa.

Contiene: Capuchina, té verde, abrótano macho, espirulina y ortiga. Así como extracto de shikakai y aceites esenciales que ayudan a purificar el cuero cabelludo. Contiene lavanda, limón, menta y otros. Fortalece el cabello y lo hace crecer.

3- Champú anticaida, Pilexil

Es un champú que hidrata y embellece el cabello al mismo tiempo que actúa como tratamiento anticaída. Estimula el crecimiento del pelo y lo fortalece. Su PH permite que sea usado diariamente sin que el cabello se vea perjudicado. Combate la alopecia, pero también posee ingredientes especiales que ayudan a moldear el cabello. Este champú dejará tu cabello suave, brillante y dócil. Aumentará su fuerza, engrosando la hebra. Detendrá la caída del pelo, dándole a demás un aspecto saludable.

4- Champú anticaida con cafeína C1, Alpecin

Estimula la raíz del cabello haciéndolo crecer, previene la caída del pelo. Su fórmula contiene principios activos, vitamina B3, cafeína y zinc. Puede ser usado por todo tipo de cabello. Su efecto se empieza a notar a las 24 horas. La cafeína fortalece y hace que la hebra capilar crezca. Penetra en la raíz del cabello aun después de lavado. Este champú debe ser usado diariamente.

El principio activo se distribuye en todo el pelo hasta penetrar en el folículo piloso. Si se deja actuar por varios minutos, mayor es la efectividad de la cafeína. No contiene siliconas. Hace más gruesa la hebra capilar. Hidrata y da sedosidad al cabello. Da fuerza y restituye el cabello fino y débil.

5- Champú anticaida, Luckyfine

Un champú que da fuerza a la raíz del cabello. Fortalece el folículo. Previene y frena la pérdida de cabello. Estimula el crecimiento de la hebra capilar. La estructura del cabello es reconstruida por los extractos de hierba que contiene. Hidrata y nutre el pelo. Además de ayudar a fortalecer el cabello, repara los daños causados a la hebra. Deja el cabello suave y brillante.

Viene en presentación de 200 ml. Es elaborado con extractos naturales. Además elimina la caspa, mientras fortalece el cabello. Es asequible, su espesor hace que uses una pequeña cantidad, lo que lo hace rendidor y por ende económico.

Si quieres ralentizar la caída del pelo o frenarla. Escoge siempre los mejores champuses anticaída. Un buen producto da buenos resultados. Escoger productos de menor calidad, solo te hará perder tiempo y dinero.

Hombres y la caída del cabello

Una buena alimentación, el uso del champú anticaída apropiado. No abusar de químicos y una higiene adecuada puede prevenir o frenar la caída de pelo. También es conveniente evitar situaciones estresantes o que hagan caer a la persona en ansiedad. La caída de cabello por herencia no puede evitarse, pero si frenarse o ralentizarse utilizando los productos adecuados.

Causas de la caída de cabello en hombres

Cuando ocurre la caída de pelo, el crecimiento del cabello se hace más lento, el ciclo no dura 4 meses, sino un año. El folículo está menos encajado en el cuero cabelludo y se atrofia. Debido a esto el pelo se hace más delgado. Aparecen las entradas y la falta de cabello en frente, sienes y coronilla. Las causas de esto son:

Herencia. El 70% de los hombres padecen de alopecia androgénica. Esta es provocada por exceso de andrógenos. Se manifiesta más comúnmente luego de los 18 años.

Fármacos. Algunos medicamentos pueden causar como efecto secundario, la pérdida de la hebra capilar. Medicamentos contra el cáncer y anticoagulantes son alguno de ellos.

Problemas psicológicos o estrés.

Mala alimentación.

Una higiene deficiente.

Síntomas

Las señales que deben ponerte alerta y visitar al médico son:

Pérdida de más de 100 cabellos al día.

Restos de cabellos dejados en la almohada o ducha.

Cabello más fino, quebradizo o frágil.

Aparición de claros en algunas partes de la cabeza.

Cómo prevenir la caída del cabello