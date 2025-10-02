El Metro de Sevilla llegará en superficie al nuevo Distrito Tecnológico Higuerón Norte

El nuevo Distrito Tecnológico de la ciudad de Higuerón Norte, presentado por el alcalde esta semana, contará con una parada de Metro en superficie dentro de la línea 3 norte que actualmente está en obras. Se construirá en colaboración con Iberdrola Inmobiliaria. Así lo ha anunciado José Luis Sanz al declarar que “en este nuevo modelo de ciudad se dará un salto en la movilidad con el desarrollo de importantes redes de infraestructuras, la ampliación de la red de transporte público o la Línea 3 de metro, que contará con su primera parada en superficie en este nuevo distrito tecnológico”.

Desde la consejería de Fomento de la Junta, que construye la línea 3 del Metro, se asegura que esta propuesta de Iberdrola Inmobiliaria "contará con nuestro apoyo siempre que la propuesta sea viable técnica, económica y urbanísticamente". Fomento explica que ha mantenido varias reuniones con Iberdrola Inmobiliaria en los últimos meses, donde le han trasladado y concretado su plan de desarrollo del Distrito Tecnológico. Y añade que su propuesta incluye la implantación de una nueva estación en la zona, aprovechando la presencia del ramal técnico que ya hemos construido de la Línea 3 norte.

Fomento expone que está abierto a seguir trabajando en esta propuesta, que atendería una zona de expansión de la ciudad y que seguirá manteniendo reuniones para avanzar en ese sentido.

Esta parada no tiene nada que ver con la propuesta de la asociación Ándalus de intercambiador de transporte Metro-Cercanías en El Higuerón aprovechando las obras de la línea 3 Norte del Metro de Sevilla, pese a que esta iniciativa ha llegado ya al Ministerio de Transportes.

El alcalde de Sevilla con los responsables de Iberdrola Inmobiliaria. / Ayuntamiento de Sevilla

Detalles del nuevo distrito tecnológico

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este miércoles en el Salón Colón del ayuntamiento el proyecto de Higuerón Norte, el primer gran desarrollo del norte de Sevilla que transformará 1.2 millones metros cuadrados y que está llamado a convertirse en un motor clave para el desarrollo económico de la capital.

Este proyecto, cuya aprobación inicial se llevará este viernes a Junta de Gobierno, será construido en colaboración con Iberdrola Inmobiliaria, contará con 361.304 metros cuadrados de espacios verdes, con más de 5.000 árboles de nueva plantación; 2.546 viviendas, de las cuales un 40% serán viviendas protegidas; y generará 2.000 puestos de trabajo.

Durante el acto de presentación, en el que también han participado el CEO de Iberdrola Inmobiliaria, Juan Castellano; y el arquitecto redactor del proyecto, Javier Grondona; el alcalde Sanz afirmaba que “Después de 18 en un cajón, Higuerón Norte está cada vez más cerca de ser una realidad. Se trata de uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos que va a transformar y situar a Sevilla en la vanguardia urbanística en España, una gran apuesta que combinará el uso residencial, de oficinas y tecnológico gracias a que contará con una zona estratégica de 100.000 m² para la implantación de actividades del sector”.

José Luis Sanz ha destacado del nuevo distrito que “estará estrechamente vinculado al sector tecnológico, en el que actualmente ya Sevilla ocupa un lugar preferente en España gracias a que contamos con el parque empresarial más importante de España: Sevilla TechPark, que genera más de 31.600 empleos directos y que ha alcanzado una facturación conjunta de 5.513 millones de euros en 2024; el parque tecnológico de referencia del sur de Europa”.

El primer edil ha hecho referencia a la mejora de las conexiones en la ciudad, “para el desarrollo de sectores como el tecnológico, el Ayuntamiento de Sevilla está impulsando el desarrollo de infraestructuras como la SE-35 y la mejora de conexiones de transporte público con el aeropuerto”.

“La Sevilla del futuro será una gran ciudad en la que convivan tradición, tecnología y desarrollo sostenible; una Sevilla sostenible y cuidadosa con el medio ambiente hecha a la media de las personas”, añadía Sanz.

Por su parte, Juan Castellano, responsable de Iberdrola Inmobiliaria ha destacaba que “Higuerón Norte es una apuesta de futuro para Sevilla. Un proyecto que combina innovación, tecnología, vivienda asequible y sostenibilidad; que contribuirá a una Sevilla más verde, equilibrada y conectada.”

Higuerón Norte, el primer gran desarrollo del norte de Sevilla

En el nuevo Distrito Tecnológico se construirán 2.546 viviendas: 1492 que serán de renta libre y 1.054 protegidas (el 40% serán VPO), que irán ubicadas en los más de 250.000 metros cuadrados destinados a uso residencial.

Más de 360.000 metros cuadrados de espacios verdes con más de 5.000 árboles de nueva plantación, parques, plazas y sendas peatonales, dando constancia del compromiso del equipo de Sanz con el aumento del patrimonio verde y una ciudad más sostenible y comprometida con el medioambiente.

Una reserva de superficie estratégica de 100.000 m² para la implantación de actividades tecnológicas, que actuará como actividad tractora, atrayendo inversión, talento e innovación.

En este nuevo distrito se crearán 2.000 puestos de trabajo, más de 200 plazas hoteleras y zonas retail.

46.300 m² de equipamientos públicos que albergarán un centro deportivo, biblioteca, colegios, centro de salud, pistas de pádel o piscinas.

Los tres nuevos distritos, el portuario, vinculado al Puerto de Sevilla; el distrito aeroespacial, en la zona de Santa Bárbara, y el distrito tecnológico, en los terrenos del Higuerón Norte darán lugar a más de 21.200 viviendas nuevas en Sevilla. Ante la falta de vivienda en la capital, el Gobierno de Sanz está poniendo sobre la mesa las herramientas necesarias para impulsar la construcción de vivienda. El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha el Plan de Choque de Vivienda Municipal 2024-2027, por el que van a construirse en cuatro años 4.600 viviendas protegidas, prácticamente la mitad por la empresa municipal Emvisesa y 15.000 viviendas en total en toda la ciudad.

Un plan de choque que no finaliza en 2027, ya que el objetivo del actual equipo de gobierno es seguir construyendo 1.200 viviendas protegidas al año y dar respuesta a la demanda de los sevillanos, especialmente los jóvenes, y hacer de Sevilla la capital española de la vivienda.

El alcalde Sanz también ha recordado que “en nuestra obsesión por la construcción de vivienda y mejorar la vida de los sevillanos, también hemos puesto en marcha, junto a la Junta de Andalucía, la rehabilitación de la Barriada Martínez Montañés, con una inversión de 20 millones de euros -13 millones de euros Junta y más de 6 Ayuntamiento-; la construcción de 92 viviendas y la mejora de otras 512. Así como la rehabilitación de 144 viviendas en Los Pajaritos”