El Metro de Sevilla se refuerza por Navidad y amplía un 72% su oferta en franjas de mayor demanda

El Metro de Sevilla, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, pondrá en marcha un dispositivo especial con motivo de las fiestas navideñas para facilitar la movilidad durante unas fechas marcadas por el aumento de la actividad comercial y de ocio. El operativo contempla un refuerzo del servicio que permitirá incrementar la oferta hasta un 72% en las franjas de mayor demanda, especialmente los viernes, sábados, domingos y días festivos.

Según ha informado la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, el plan se basa principalmente en el aumento de trenes dobles durante las tardes de los días con mayor afluencia. Asimismo, desde el lunes 22 de diciembre y a lo largo de la primera semana de enero, coincidiendo con el periodo de vacaciones escolares, se ajustará el servicio de los días laborables, concentrando un mayor número de trenes en el horario de tarde para adaptarse a los nuevos hábitos de movilidad.

En cuanto a los horarios especiales, el 24 de diciembre los últimos trenes partirán de las estaciones de cabecera a las 21.12 horas, con paso por la estación de Nervión a las 21.30 horas, una medida orientada a facilitar la conciliación laboral de la plantilla del metro. El servicio se reanudará el 25 de diciembre a las 7.30 horas y se mantendrá operativo hasta las 23.00 horas.

El 31 de diciembre, los últimos trenes también pasarán por Nervión a las 21.30 horas. Posteriormente, el metro volverá a funcionar a partir de la una de la madrugada del 1 de enero, ofreciendo servicio ininterrumpido durante toda la Nochevieja y el día de Año Nuevo, hasta las 23.00 horas. Esta ampliación horaria, implantada en 2019, ha registrado una notable aceptación entre los usuarios.

El dispositivo especial alcanzará su máxima capacidad el 5 de enero, con motivo de la Cabalgata de Reyes Magos, cuando se reforzará el servicio y se ampliará el horario hasta las dos de la madrugada para atender el elevado volumen de desplazamientos previsto.

Desde Metro de Sevilla se recomienda a los viajeros planificar sus desplazamientos con antelación, evitar las horas punta siempre que sea posible y adelantar o retrasar los trayectos para una mayor comodidad. Asimismo, se aconseja recargar previamente los títulos de transporte, opción disponible tanto en las máquinas de las estaciones como a través de la web y la aplicación móvil.