Sevilla, la ciudad de los 271 hoteles, 2672 apartamentos turísticos y los casi ocho millones de viajeros

La celebración de las tres próximas finales de la Copa del Rey, la posible acogida de uno de los partidos del Mundial de 2030, sumado a que Sevilla se está convirtiendo en un destino de moda, hace que cada cierto tiempo surja la pregunta de si la ciudad tiene capacidad de alojamiento para tantas personas. La enésima vez que se ha planteado la cuestión ha sido con la posible celebración de la final de la Copa del Rey el 25 de abril de 2026, que coincide con el sábado de Feria y el campeonato de motos de Jerez. Aunque se está estudiando cambiar la fecha. Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax manifestó que, aunque lo ideal sería modificar el día de la final del título copero, la ciudad tiene una "alta capacidad para alojar a los visitantes".

Las plazas de alojamientos en la ciudad han aumentado considerablemente en los últimos años, que ha visto como ha crecido la planta hotelera, sobre todo en la categoría de cuatro y cinco estrellas. Ahora bien, el incremento de plazas más visible, sobre todo en el casco antiguo, está siendo en los apartamentos turísticos (no confundir con los pisos turísticos). Las placas azules con las letras AT aparecen cada vez más en fachadas. La transformación de antiguos bajos comerciales en alojamientos extrahoteleros y la adquisición de edificios para hacer complejos de apartamentos turísticos son cada vez más frecuentes, sobre todo en zonas saturadas para las viviendas de uso turístico como el centro y Triana. Si bien es cierto que este fenómeno se está extendiendo a otras zonas como San Julián, San Bernardo o La Calzada en Nervión.

Este incremento de viajeros se ha visto no solo reflejado en un aumento de la oferta de alojamientos tanto hoteleros como extrahoteleros como en la hostelería de la ciudad. La cultura y la gastronomía son dos de los principales factores por los que los turistas llegan a Sevilla, sobre todo buscan la vida en la calle. En marzo, la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia advirtió que la aplicación de la nueva ordenanza de veladores afectaría al 40% de las mesas en las terrazas, lo que suprimiría 12.000 veladores. Aplicando una regla de tres, se puede indicar que el número de mesas que los bares y restaurantes sevillanos ponen en calles plazas alcanza las 30.0000.

Sevilla tiene unos 30.000 veladores / Juan Carlos Vázquez

Por otro lado, los nuevos modos de viajar han hecho que los apartamentos turísticos y las casas rurales vayan tomando fuerza en el sector. El 23,7% de las pernoctaciones en alojamientos turísticos de la Unión Europea durante 2024 se realizaron en edificios de apartamentos sin servicios hoteleros y viviendas turísticas. En total, se contabilizaron 715 millones de noches, un 3,1% más que el año anterior y un 8,7% por encima de los niveles de 2019, según datos publicados este mes de octubre por Eurostat. Esta es una de las características de este tipo de alojamientos. La estancia media de estos viajeros es sensiblemente mayor que quienes se decantan por quedarse en un hotel. Es más, las grandes cadenas hoteleras europeas están empezando a sumar a su oferta convencional, la posibilidad de alojarse en apartamentos turísticos.

En Sevilla hay 271 establecimientos hoteleros, un 7,11% más que en 2024, según el INE. En 2023 y 2024 se abrieron seis hoteles, tres de ellos de cinco estrellas. En 2025, han sido tres hoteles. Los viajeros que han llegado a Sevilla, 3.214.266 según datos provinciales del INE, tienen 13.103 habitaciones disponibles en los establecimientos sevillanos y se anuncian nuevas Hace cuatro años, en 2021, había 204 establecimientos hoteleros. Entonces se abrieron uno de dos estrellas, tres de 4 estrellas y 1 de 5. Si los 67 nuevos hoteles en cuatro años son un claro indicador del incremento de los turistas en la ciudad.

Pero si hay un dato que claramente indica el aumento del turismo es el del número de apartamentos turísticos y su evolución -no confundir con los pisos turísticos- en los últimos cuatro años. De los 1.691 repartidos en 196 establecimientos existentes en 2021, se han pasado a 2.672 apartamentos repartidos en 342. Casi mil alojamientos más en casi el doble de edificios apartamentos. Otro caso es el de los pisos turísticos o mejor denominados viviendas de uso turístico, 9.684 inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía.

Una capacidad hotelera y extrahotelera que continúa creciendo.La provincia de Sevilla sumará 54 nuevos hoteles de aquí a 2028, nueve de ellos de máxima categoría, según el informe del sector elaborado por la consultora EY-Parhenon. Entre los primeros, el del complejo Vera en los antiguos terrenos de Altadis, el que se establecerá en la antigua comisaría de la Gavidia o el del antiguo edificio Generali. Entre los segundos, el completo de apartamentos turísticos que estará en el edificio de Hermes Govantes en la calle Sierpes o los que irán en el edificio Filella en la Avenida de la Constitución.

Los apartamentos turísticos están proliferando por el centro. / Juan Carlos Vázquez

En solo un año, se han abierto 79 nuevos establecimientos de apartamentos turísticos en el Casco Antiguo y un total de 1.829 plazas. Con los datos del INE, que abarcan hasta octubre de 2025, Sevilla tiene 2.672 alojamientos de esta modalidad, un 19,39% más que el año anterior, y siguen sumándose anuncios de nuevas aperturas. A día de hoy hay 9.324 plazas extrahoteleras, un 20,93% más que en 2024.

Hasta octubre, según el INE habían llegado a Sevilla y provincia 3.214.266 viajeros con una estancia de 2,18 en hoteles y 2,71 en apartamentos turísticos, en el mes de octubre. Si se hace la media anual, los viajeros alojados en hoteles estuvieron 2,06 noches mientras los extrahoteleros permanecieron 2,28.

Caso aparte son los alojamientos rurales. Según la Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turístico del INE, los viajeros que se alojaron en alguna de las casas rurales de la provincia de Sevilla, aumentó un 14,77 % respecto del año pasado, con una variación interanual de los turistas extranjeros del 57.50%. Los viajeros españoles también subieron, un 3,77 %. Esto supone además un aumento en las pernoctaciones, un 61,70% para los extranjeros y un 41,87% para los españoles. La estancia media en este periodo fue 3,32 noches de media. En la provincia de Sevilla había registradas en el segundo trimestre de 2025 un total de 199 casas rurales con 2.209 plazas, un 15,92% más que en 2024

Este aumento del turismo está relacionado con las conexiones de la ciudad con otros puntos emisores de viajeros. El aeropuerto de San Pablo es otro de los puntos que más ha cambiado en los últimos años. Hasta octubre se está viviendo un máximo histórico, con 8.058.808 pasajeros y un alza del 4,8% sobre el mismo periodo del año pasado. Si se comparan las temporadas de invierno (de noviembre a marzo ) desde el año 2021 el crecimiento en número de asientos, vuelos y rutas ha crecido exponencialmente. En la temporada de noviembre de 2020 a marzo de 2021 en San Pablo operaban 19 compañías que conectaban con 77 aeropuertos, y 1.396.960 asientos teniendo solo en cuenta los 8.047 vuelos de llegada. En la siguiente (noviembre 21-marzo 22), se sumó una aerolínea y los aeropuertos conectados bajaron a 73, aunque subieron los asientos de llegada hasta 1.675.931 asientos en los 9.518 vuelos de llegada. En la de 2022-23, comparando los datos de invierno, las compañías aéreas siguieron aumentando hasta las 22 que conectaron con 76 aeropuertos en 10.749 vuelos que aterrizaron en la pista de San Pablo. De noviembre de 2024 a marzo de 2025 por la terminal de llegadas del aeródromo sevillano pasaron 2.164.773 viajeros en 11.883 vuelos conectados con 79 aeropuertos y pertenecientes a 24 aerolíneas.