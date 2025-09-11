Metrovacesa comienza la entrega de 68 viviendas protegidas en el nuevo barrio sevillano Isla Natura de Palmas Altas

La promotora Metrovacesa ha comenzado la entrega de 68 viviendas protegidas en Palmas Altas, en el nuevo ecobarrio Isla Natura, donde se han proyectado un total de 2.870 viviendas, de las cuales 1.250 son protegidas.

Se trata del residencial Sierra Morena, ubicado en el barrio sostenible de Isla Natura, al sur de Sevilla. Vendido al 100%, es el segundo desarrollo de viviendas protegidas en Palmas Altas acogidas al Plan VIVE de Andalucía. La inversión total del proyecto asciende a 10,8 millones de euros.

La promoción, compuesta por viviendas plurifamiliares de 2, 3 y 4 dormitorios, ha sido diseñada con un enfoque arquitectónico moderno y funcional. Todas las viviendas disponen de plaza de garaje y trastero, además de bajos con amplios patios de uso privado y áticos con espacios exteriores. El conjunto cuenta con zonas comunes que incluyen piscina y otros espacios de convivencia para los residentes.

Diseñada para priorizar el confort, la innovación y la eficiencia energética, cuenta con calificación energética B. Entre sus medidas sostenibles se incluyen soluciones constructivas y de climatización de bajo consumo, iluminación LED y una distribución que favorece el aprovechamiento de la luz natural y el confort interior, explica Ana Marín Domínguez, gerente de promociones de Andalucía Occidental en Metrovacesa.

La promoción se integra en el plan de transformación urbana de Isla Natura, donde Metrovacesa impulsa más de 20 promociones residenciales. Este nuevo barrio sostenible, situado en Palmas Altas, cuenta con más de 67 hectáreas, amplias zonas verdes, infraestructuras orientadas a la movilidad activa y una planificación urbana centrada en la eficiencia energética y el respeto por el entorno. En cuanto a las entregas, Sierra Morena se suma a las realizadas en 2024 —Nilo, Sena, Mulhacén, Kilimanjaro, Mont Blanc y Volga—, que en conjunto suman unas 373 viviendas. En lo que llevamos de 2025, ya se ha entregado Teide, Himalaya y se prevé incorporar en los próximos meses Navacerrada, Tiber, K2 y las viviendas protegidas de Sierra de Cazorla.

Metrovacesa se define como la promotora inmobiliaria líder en España. Con más de 100 años de historia, su actividad principal se centra en la promoción y venta de viviendas y se complementa con el desarrollo de proyectos comerciales y la gestión activa de suelos.

En la actualidad, cuenta con la mayor cartera de suelo líquida del mercado español, con una superficie total de 4,5 millones de m² edificables, que permitirá desarrollar más de 27.100 viviendas en todo el país. El valor de mercado de sus activos (GAV) alcanza los 2.561 millones de euros a junio de 2025. Con especial atención en algunas grandes ciudades está presente también en zonas turísticas de primer nivel y en ciudades de menor tamaño con alto potencial.

La promotora tiene en marcha actualmente 105 proyectos activos en diferentes puntos de la geografía española, donde trabaja con partners locales para diseñar sus promociones en línea con las necesidades de cada uno de los mercados en los que está presente. Metrovacesa destaca por ofrecer las calidades, garantías y seguridad propias de una empresa que lleva más de un siglo creando hogares. La compañía, que comenzó a cotizar en el Mercado Continuo en el año 2018, tiene un equipo con larga experiencia en el sector y una plantilla de alrededor de 220 empleados y ha sido reconocida en varias ocasiones como una de las mejores empresas para trabajar en España.