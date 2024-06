Una mexicana sale en Sevilla con su novio y se sorprende echa de menos algo: "Poco se habla..."

Todo el mundo ha salido de fiesta alguna vez, independientemente de la nacionalidad, la cultura, etc, salir de fiesta es un acto internacional, eso sí, en cada lugar con sus distinciones y particularidades. Hay veces que las diferencias culturales chocan hasta en la fiesta, y esto es lo que le pasó a una mexicana que vive en Sevilla cuando salió a de fiesta con su novio y se encontró con una sorpresa al regresar a casa.

Se trata de la tiktoker @ivanavasquezc, quien compartió un vídeo volviendo a casa contando su experiencia después de una noche de fiesta en Sevilla. Lo que le llamó la atención fue la falta de opciones para comer algo (comida rápida) abiertas a altas horas de la madrugada. Ella estaba acostumbrada a encontrar sitios abiertos de comida callejera en todos lados en México, como taquitos, hot dogs o hamburguesas, y el hecho de que en Sevilla no hubiera lugares donde satisfacer el hambre post-fiesta le sorprendió.

En el vídeo, Ivana dice: "Poco se habla de que aquí en Sevilla cuando regresas de la fiesta no hay qué comer". Su novio, contestando a las quejas de Ivana, le explicó que en Sevilla no es común encontrar lugares de comida rápida abiertos tan tarde, con la excepción de churrerías. Esto, para Ivana, no es una opción ideal a las seis de la mañana.

Ivana dice que Sevilla "tiene un negocio" entre manos. Podría beneficiarse de tener más opciones de comida rápida para los fiesteros: "Sevilla, tienes un negocio en las manos. Vende taquitos, vende hot dogs a esta hora". Aunque su novio responde con sarcasmo, ella insiste en la idea.

Esta diferencia entre ambos países en cuanto a comida callejera nocturna es un ejemplo más de la diversidad de culturas y tradiciones, incluso callejeras. En muchas ciudades mexicanas, es normal encontrar vendedores ambulantes y establecimientos de comida rápida abiertos a altas horas de la madrugada. En cambio, en Sevilla, esto es menos común, y en todo caso podríamos encontrar alguna churrería si es a partir de las 6 de la mañana.

En los comentarios, algunos subrayan que hay establecimientos de kebabs abiertos en algunas zonas de Sevilla de madrugada al igual que ciertos establecimientos de comida rápida que son 24 horas, como el McDonald’s de Campana.