Los milagros del Dr. César Padilla

´Realizar cirugías estéticas sin que quede rastro del bisturí´ es uno de los principales dones del cirujano plástico colombiano, radicado en Málaga, donde cuenta con una vasta experiencia en la cirugía plástica facial y corporal, con especial dedicación a la cirugía mamaria.

Cuando se trata de resultados en la cirugía estética, muchos pacientes esperan obtener verdaderos milagros en su rostro o cuerpo. Y si se trata de obrar verdaderos milagros, es necesario mencionar a César Padilla, cirujano plástico en Málaga, cuyos dones ya trascienden las fronteras de España. El doctor César, sin duda alguna, puede embellecer todo cuanto toca y cientos de sus pacientes así lo respaldan.

¡Es su don! Puede obrar remodelaciones faciales y corporales con gran asertividad y delicadeza, entre ellos la recuperación del abdomen por diástasis abdominal. Esto le permite conseguir resultados naturales y con tal perfección que pocos pueden notar la huella del bisturí en el rostro o cuerpo de sus pacientes. ¡De ahí su fama como uno de los principales cirujanos plásticos en Málaga!

Es un profesional procedente de Colombia, especializado en Cirugía Plástica y Reconstructiva, con una vasta e intensa carrera médica desarrollada en Colombia, Alemania y España. Actualmente, cuenta con más de 12 años de experiencia tanto en cirugía estética y reconstructiva, con especial interés en la cirugía mamaria y de contorno corporal.

Su principal satisfacción: ayudar a otros

Como muchos sabemos, la cirugía plástica y estética reparadora tiene un impacto directo en la autoestima del paciente. Esta una de las principales satisfacciones del Dr. Cesar Padilla, poder ayudar a otros a conseguir el rostro o cuerpo que siempre han anhelado.

“La magia que ocurre cuando el paciente se sitúa delante del espejo y observa los resultados que hemos conseguido, es en sí el verdadero milagro. Su enorme satisfacción es también la mía, poderlos ayudar a conseguir sus sueños y con un resultado estético impecable, es lo más reconfortante de mi profesión”, precisa Padilla.

Explica el cirujano que, aun cuando muchos piensan que se trata sólo de estética, la cirugía plástica va mucho más allá, pues involucra mucho el sentir y la autovaloración del paciente, muchas veces afectado emocionalmente por aspectos de su físico que siente que no lo representan.

“Durante la valoración y diagnóstico del paciente, no sólo vemos lo físico, sino también lo emocional. Porque no sólo se trata de una cirugía para verse más atractivos; en muchos casos consiste en que se sientan bien, cómodos y contentos con su apariencia. Es por ello por lo que hacemos un especial énfasis en oír las expectativas del paciente, tener un diálogo sencillo/honesto sobre lo que podemos o no hacer, de acuerdo con sus condiciones, y ofrecerles alternativas para cada caso”, asegura el doctor Padilla.

Remodelación mamaria: su especialidad

Si bien ha conseguido acumular una amplia experiencia en la remodelación corporal, no es menos cierto que el doctor Padilla tiene especial interés en la remodelación mamaria. ¡Es su debilidad y le ha dedicado gran parte de su formación y experiencia médica!

No en vano, la mamoplastia de aumento es la cirugía estética más demandada en todo el mundo, ya que son millones de mujeres las que quieren remodelar el aspecto general de sus mamas, principalmente, después del embarazo y la lactancia, o de una pérdida considerable de peso.

“Las mamas son una parte fundamental de la feminidad, por tanto, es una zona que todas quieren lucir firmes y en su posición. Son muchos los casos que he atendido en mi carrera, pero las mamoplastias de reconstrucción, después de mastectomías por cáncer, son algunos de los casos que más me motivan. Es el hecho de poder ayudar a pacientes que han sufrido de cáncer de seno y requirieron de una extirpación, lo que les hace necesitar y recuperar esa parte de su feminidad”, detalla.

Además de reconstrucciones mamarias, el doctor Padilla realiza con precisión cirugías de simetrización de pechos, corrección de mamas tubulares, recambio de prótesis y ginecomastias; así como las tradicionales mamoplastias de aumento o reducción y la mastopexia (para elevación de pechos).

Gracias a su especialidad mamaria, el doctor Padilla ha acumulado una amplia trayectoria y popularidad dentro de la cirugía plástica andaluza, donde es reconocido como uno de los profesionales más precisos y confiables del país, ya que también es conocido por obrar milagros cada vez que entra a su quirófano.

“No sólo es mío el crédito, es también de mi estupendo equipo médico y de enfermería, pues son multidisciplinarios y especializados en la atención a mis pacientes”, puntualiza al finalizar la entrevista.

Redactado por Medical Marketing (Agencia de SEO Médico)