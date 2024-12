Muere el abogado sevillano Antonio Álvarez-Dardet, referente de la lucha contra el cáncer

El abogado Antonio Álvarez-Dardet Lama ha muerto este martes en Sevilla a los 47 años de edad, como consecuencia del cáncer que padecía. En los últimos años, se ha convertido en un referente de la lucha contra este enfermedad por su manera de afrontarla y por la naturalidad con la que relataba en las redes sociales todos los procesos médicos a los que era sometido en pos de su curación.

Hasta en el último momento ha hecho gala de una enorme dignidad y se ha despedido con un emotivo mensaje publicado por su mujer en su cuenta de X, antigua Twitter. "Tempus fugit. Gracias por acompañarme en este viaje (...) Tengo tanta fe que sé que hay otra vida mejor", ha escrito, concluyendo el mensaje con las dos etiquetas o hashtags que le han acompañado en los últimos años: su #saberquesepuede y el #yomecuro que puso en marcha el periodista Valentín García.

En una entrevista con este periódico mantenida en febrero de 2024, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, Álvarez-Dardet explicaba que sabía que estaba ayudando a muchas personas a cambiar su forma de afrontar la enfermedad. "Las publicaciones y, sobre todo, las respuestas que recibo me dan una fuerza increíble para seguir, pero mucho más el saber que lo que hago es bueno, no sólo para mí, sino también para los demás. No se hace una idea la cantidad de personas con cáncer o que son familiares de pacientes que me escriben pidiéndome que les mande fuerzas, que me transmiten lo importante que es en la lucha contra el cáncer lo que estoy haciendo en las redes sociales. Me costó entenderlo, porque no veía que yo estuviera haciendo nada para provocar tantas reacciones, pero ahora sé que he ayudado y estoy ayudando a muchas personas a cambiar la forma de enfrentarse a la enfermedad y eso es impresionante", dijo entonces.

Su cuenta de X (@ADardet) llega a casi 8.000 seguidores. En ella sigue fijada una publicación del 22 de marzo de 2021, en la que anuncia que una semana antes le habían detectado un cáncer y estaba asimilándolo con "cierta normalidad". A raíz de entonces, ha ido explicando con detalle todos los pasos que ha seguido en estos años, y también reclamando más ayudas para la investigación médica.

Además de su trayectoria profesional como letrado, ha destacado por su faceta de cofrade. En su propio perfil se definía como "abogado, macareno, soleano y rociero, costalero del Señor de la Sentencia, sevillista, orgulloso padre y feliz marido, sevillano y cofrade". En el mundo de las cofradías deja una profunda huella. En muchas de sus publicaciones nombraba a la Esperanza Macarena.

Precisamente relacionado con su inmensa fe destaca un episodio vivido en la romería del Rocío de 2023, en el que narró un emocionante encuentro con la Virgen, después de que una mujer almonteña, de las que ayudan a sus paisanos durante la salida de la Blanca Paloma, le instara a que se quedara allí porque la Virgen iba a ir a verlo.

En pocos segundos, la bulla vino hacia ellos, "sin que nadie nos rozara", y la Virgen llegó hasta donde se encontraba Antonio. La tuvo frente a frente. Fueron unos segundos que le supieron a eternidad. Tiempo suficiente para darle las gracias y pedirle salud para todos. "No sé si esta almonteña me conoce de redes sociales, si alguien le dijo que yo estaba enfermo, pero para mí es un ángel de la Virgen, una mano que me aferró a la vida más fuerte que nunca".

Antonio Álvarez-Dardet deja una mujer y dos hijos. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha querido mandarle un mensaje de condolencia a su familia. "Gracias por todo lo que nos has dado en vida. Desde ahora estas mas cerca que nadie de tu Virgen de la Esperanza. Gracias por tus abrazos y sonrisas, querido amigo", ha escrito Sanz en su cuenta de X.