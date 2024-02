Antonio Álvarez-Dardet: "Sé que estoy ayudando a otras personas a cambiar la forma de afrontar el cáncer"

"Tengo metástasis, pero eso no significa en ningún caso muerte". Antonio Álvarez-Dardet, más conocido como @ADardet, derrocha optimismo por los cuatro costados. El impulsor del #saberquesepuede, y continuador del #yomecuro que ya pusiera en circulación el periodista Valentín García, es un abogado y cofrade sevillano con cerca de 7.000 seguidores en Twitter, que desde marzo del 2021, cuando fue diagnosticado de un cáncer de colon, utiliza la red social para visibilizar la enfermedad que padece. Cada comentario obtiene miles de respuestas y reacciones. Para él, se han convertido en parte de su terapia.

"Las publicaciones y, sobre todo, las respuestas que recibo me dan una fuerza increíble para seguir, pero mucho más el saber que lo que hago es bueno, no sólo para mí, sino también para los demás. No se hace una idea la cantidad de personas con cáncer o que son familiares de pacientes que me escriben pidiéndome que les mande fuerzas, que me transmiten lo importante que es en la lucha contra el cáncer lo que estoy haciendo en las redes sociales. Me costó entenderlo, porque no veía que yo estuviera haciendo nada para provocar tantas reacciones, pero ahora sé que he ayudado y estoy ayudando a muchas personas a cambiar la forma de enfrentarse a la enfermedad y eso es impresionante", afirma Antonio.

Cuenta que empezar a contar el proceso de su enfermedad en redes surgió por un acto "egoísta". "Sé que soy un tipo muy conocido en la ciudad en el mundo de la abogacía, doy clases en la Universidad y también me muevo mucho en el mundo de las hermandades. Me abrí a contar mi enfermedad para evitar que la gente me preguntara y, sobre todo, porque, el no contarlo yo mismo podría dar lugar a que la gente hablara y me negada a que llegaran a los oídos de mi madre y, sobre todo, de mis hijos los típicos comentarios de pobrecito o que pena que se va a morir", afirma. A partir de ahí, aprovechó el tirón que ya tenía en Twitter (ahora X), donde contaba con bastantes seguidores, sobre 600 por aquellos entonces. "Mi idea siempre fue contar abiertamente lo que tenía y que no me iba a morir", añade rotundo.

Aunque rehúye en cierto modo del término influencer -tiene claro que publicar en redes "no es una obligación" para él, sino "algo que le sale del corazón"-, cómo ya hicieron Elena Huelva, Pablo Ráez o el ya mencionado Valentín García, que también aprovecharon el tirón de las redes sociales para dar a conocer sus patologías para contribuir así a la investigación, las donaciones o a humanizar la enfermedad, Dardet también tiene su lema. El #saberquesepuede ha dado la vuelta al mundo. "Empecé a publicar usando el #yomecuro en un homenaje a Valentín García, tuve muy claro que lo tenía que continuar, pero quería tener algo mío, más personal, y así nació el #saberquesepuede. Para mi mujer y para mí la canción Color Esperanza ha sido siempre nuestro lema para afrontar distintas dificultades que hemos tenido que vivir y de las que sabíamos que se podía salir. Ésta es una más y por eso decidimos usar éste", sostiene.

Recuerda fuerte y sin derrumbarse los primeros compases de la enfermedad en su vida. "Me quedé K.O. Totalmente ido. Cuando recibes una noticias así sientes lo mismo que debe sentir el boxeador que recibe un puñetazo en toda la cara. Todo el mundo sabe lo que es el cáncer, pero en ese momento te quedas que no sabes de lo que te están hablando. Luego empiezas a reaccionar y recuerdo que lo único que quería era buscar soluciones", afirma. Todo fue muy rápido, pero cuenta que echó de menos esa palmadita en la espalda de tranquilidad. "Recibir un no te preocupes o te vamos a hacer tal o vas a recibir no se qué tratamiento. Básicamente, un tranquilo que no pasa nada, que hay solución y que te puedes curar".

Hoy, casi tres años después de aquel primer mensaje en Twitter, del día 22 de marzo de 2021, Dardet continúa con su actividad en redes sociales. También su lucha contra el cáncer. "Me extirparon el tumor principal y luego me hicieron una segunda operación por otras lesiones metastásicas. Después me ha vuelto a hacer metástasis en el hígado y en los pulmones y en esas estoy. Metástasis no significa en ningún caso muerte, significa que el cáncer ha saltado a otros sitios. Gracias a Dios, no me afecta para nada a la función hepática ni a la función respiratoria. Tampoco me duele nada", explica Dardet, que pronto se someterá a un nuevo tratamiento de última generación sin efectos secundarios que el acaba de ser aprobado.

Aunque se mantiene firme durante toda la entrevista, el sevillano tiene sus debilidades, y sólo se emociona cuando habla de su familia, de su apoyo más cercano, su mujer Cristina. "Ella no tiene derecho a llorar, a venirse abajo, a hundirse, porque tiene que estar siempre fuerte y arriba para apoyarme a mí, esté como esté. El papel que hacen es muy importante en este duro, muy duro, camino, y creo que hablar, que la enfermedad no sea un tema tabú, ayuda mucho", afirma con voz quebrada.

Para esta y todas las voces del cáncer en primer persona y de manera pública, contar el día a día de las enfermedades a través de internet no sirve únicamente para fomentar la investigación, para concienciar sobre la necesidad de hacer diagnósticos precoces o para aumentar la empatía de la sociedad y con ella las donaciones de médula o de sangre. Las redes y sus pacientes influencers, además, pueden llegar a ser verdaderamente útiles para las personas que están pasando por una enfermedad.

"Yo me ofrezco desde aquí a ayudar a todo el que lo necesite, que me escriba o que me llame y si todo va bien celebrar juntos que hemos ganado. Tener cáncer no significa muerte. Es un cambio de vida, pero se puede ser feliz con una vida nueva", concluye Antonio Álvarez-Dardet.