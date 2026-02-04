Muere el arquitecto urbanista Carlos López Canto

El mundo de la arquitectura está de luto tras el fallecimiento del sevillano Carlos López Canto. Especialista en planeamiento urbano, el año pasado fue reconocida su trayectoria con el premio Andalucía de Urbanismo, destacándose sus más de 40 años de profesión y sus contribuciones a la ordenación del territorio y el urbanismo como redactor de planeamiento.

De su carrera, destacan los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla (1987), Almería (1998), Mérida (2000), Úbeda (2009) y Baza (2011) o el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (1999), entre otros. Como arquitecto al servicio de la administración pública, desempeñó entre 1987 y 1992 el cargo de director técnico de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y durante más de 20 años ha ejercido como profesor de Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

Carlos López Canto ha dirigido planeamientos metropolitanos y planificación municipal, abordando el diseño para el desarrollo de grandes ámbitos territoriales. Participó en proyectos internacionales en Argentina y México. Su experiencia le llevó a formar parte de la docencia de cursos de postgrado y a la publicación de artículos especializados sobre temas urbanísticos.