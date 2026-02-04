Patrimonio aprueba modificar los planes de protección del Conjunto Histórico de Sevilla

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha aprobado este miércoles la modificación inicial de los planes especiales y catálogos de protección del Conjunto Histórico de Sevilla. El acuerdo, presidido por la delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, afecta a un total de 20 sectores tanto de intramuros como extramuros de la capital hispalense y contempla una regulación suficiente para la protección de los entornos de los bienes declarados como BIC.

El documento técnico introduce modificaciones a nivel de planimetría, ordenanza y catálogo en sectores tan emblemáticos como San Gil-Alameda, San Luis, Santa Paula-Santa Lucía, Los Humeros, Macarena, San Bernardo, Arenal, Casa de la Moneda, Plaza de Armas, San Bartolomé, San Lorenzo-San Vicente, Triana, San Julián-Cruz Roja, Porvenir, Prado de San Sebastián, San Roque-La Florida, La Trinidad, La Palmera, Histórico y Puerto. Tras la ratificación del acuerdo, el expediente se ha trasladado a la Dirección General de Patrimonio Histórico para la emisión del informe definitivo según establece el artículo 29 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Luz verde a una actuación de mejora urbana en San Jacinto

El órgano provincial también ha examinado el estudio de ordenación de actuación de mejora urbana en una parcela clasificada como SIPS-SP de la calle San Jacinto, donde se plantea el cambio de uso a residencial. La Comisión ha informado favorablemente esta propuesta al considerar que las determinaciones planteadas son compatibles con la protección de los valores del Conjunto Histórico de Sevilla y con los del BIC Iglesia de San Jacinto, en cuyo entorno se sitúa la parcela. El proyecto respeta las condiciones de ocupación y altura de la edificación existente.

Aprobado un proyecto turístico en la calle Conde de Ibarra

Asimismo, la Comisión ha dado luz verde al proyecto de reconstrucción y reforma de un edificio para uso turístico en la calle Conde de Ibarra. La aprobación se ha producido atendiendo a la situación actual del solar y a que no supone ninguna afección negativa sobre el entorno protegido del Convento Madre de Dios. No obstante, se ha recomendado que las instalaciones en cubierta se dispongan de la manera menos visible posible, adosándose a medianeras y evitando posiciones centrales.

Necesario análisis arqueológico por posible afección a la muralla

Respecto a la posible afección sobre el BIC Muralla de la Judería, en el límite trasero de la parcela será preceptivo llevar a cabo un análisis arqueológico de estructuras emergentes según lo previsto por el Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía. En caso de que aparezcan evidencias de restos de muralla, deberá preservarse la integridad de los elementos que se localicen. Sobre el cambio de uso propuesto, la Comisión considera necesario un análisis y planificación integral de estos procesos desde un desarrollo sostenible que sea respetuoso con los valores patrimoniales de la ciudad histórica, por lo que propone la realización de actuaciones previas con el fin de conocer posibles afecciones al entorno y la conveniencia o no de iniciar procedimiento sancionador.