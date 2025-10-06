Fallece un hombre de 71 años al reventarle una rueda en un taller mecánico de Los Palacios

Un hombre ha perdido la vida al sufrir un accidente en un taller de neumáticos en Los Chapatales, en el municipio de Los Palacios, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Pasadas las cuatro y media de la tarde, el Teléfono de Emergencias 112 recibió el aviso de que había un varón herido como consecuencia del reventón de una rueda en un taller. Rápidamente se dio aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos, pero desgraciadamente no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima. El fallecido es un hombre de 71 años.

Se da la circunstancia de que Los Chapatales es la pedanía donde reside el joven piloto José Antonio Rueda, que este domingo se proclamó campeón del mundo de Moto 3 en Malasia. Este pequeño núcleo, por tanto, estaba viviendo unas jornadas festivas que sin embargo han acabado de una forma inesperada y dramática.