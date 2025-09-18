Una mujer resulta herida tras volcar su coche en la avenida Montes Sierra

Una mujer de mediana edad resultó herida en la mañana de este jueves al volcar su vehículo tras colisionar con otro que se encontraba estacionado en la Avenida Montes Sierra, cerca de su confluencia con la Ronda del Tamarguillo y la calle Ada.

Según la información proporcionada por Emergencias Sevilla, el siniestro movilizó de inmediato a los servicios de emergencias. Efectivos de Policía Local y Bomberos se desplazaron al lugar para auxiliar a la conductora y proceder a la gestión del vehículo siniestrado, que había quedado volcado en la calzada.

Una ambulancia atendió a la mujer en el lugar del accidente y, tras ser valorada, fue trasladada a un centro hospitalario para recibir el tratamiento necesario.

La intervención de los servicios de emergencia provocó retenciones y dificultades en la circulación de la zona durante un tiempo.

Tras la finalización de las labores de los equipos de emergencia y la retirada del vehículo, el tráfico en la Avenida Montes Sierra se ha restablecido por completo y la situación se ha normalizado. La Policía Local se encarga ahora de investigar las causas concretas que llevaron a producirse esta colisión.