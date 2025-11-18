Un mundo alrededor de la lírica del caballo pura raza española

El Pura Raza Española vuelve a reivindicar su fuerza en Sevilla. Hasta el domingo, Fibes se convierte en el gran escaparate internacional de la belleza y el poder del caballo español. Casi 900 ejemplares procedentes de 323 ganaderías de todo el mundo demuestran una vez más, y son ya 35 ediciones, que el pura raza tiene mucho futuro y fija población rural.

La inauguración anoche volvió a reunir a gran parte de la sociedad sevillana. El alcalde, José Luis Sanz, fue el encargado de inaugurar Sicab. Junto a él asistieron José Juan Morales Fernández, presidente de Ancce; Jesús Aguirre Muñoz, presidente del Parlamento de Andalucía; Begoña García Bernal, secretaria de Estado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Carlos Melero Claudio, teniente general jefe de la Fuerza Terrestre; Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; María del Mar Sánchez Estrella, secretaria general de Patrimonio Histórico y Documentación de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; Emilio Ponce Tornero, director de la Fundación Caja Rural del Sur; y Gonzalo Ortega Llano, gerente de Instalaciones Hípica s El Molino.

El alcalde destacó que esta edición es “la más ambiciosa de su historia” y el éxito de participación “demuestra la vitalidad del sector y la creciente internacionalización del PRE”. Sicab, ha recordado el alcalde, supone un importante motor económico para la ciudad: “Este salón genera un impacto superior a los 75 millones de euros y crea 2.000 empleos directos. Es el tercer acontecimiento socioeconómico más relevante de Sevilla, solo por detrás de la Semana Santa y la Feria de Abril”.

Cada año a Sicab se suma una multitud de rostros conocidos del mundo del cine, el toreo, la economía, el deporte y la sociedad en general. Desde 2014 se entregan los Premios PRE, Pura Raza Española. Entre los galardonados de esta edición figuran nombres como el torero Manuel Escribano, la diseñadora Rocío Osorno, el grupo musical Siempre Así, el escenógrafo y colaborador televisivo Quique Jiménez, Torito, junto a muchos otros homenajes que aún estamos ultimando.

Como siempre, el plato fuerte fue el espectáculo, que comenzó con la Unidad de Caballería. La versatilidad del pura raza, la música, el trabajo de la doma. Todo invita a admirar cada movimiento. Lorenzo Action y el universo único que genera con sus 10 caballos hacen que The Flying Frenchman, demuestre cómo ha revolucionado la posta húngara con un estilo innovador, fusionando actuaciones deportivas y doma con una precisión nunca vista, y brillando en los escenarios ecuestres más prestigiosos del mundo.

Cuando el público aún no se había repuesto del asombro por los ejercicios de Lorenzo Action, las águilas y la doma en libertad toman la pista. Santi Serra vuelve a Sicab con un espectáculo creado expresamente para el este evento. Sus caballos se funden en armonía con águilas americanas, mientras la música al piano guía cada movimiento y crea una conexión mágica entre el hombre y los animales.

Una armonía que continúa con la unión entre la música y el arte ecuestre con la mezzosoprano Nerea Berraondo, acompañada al piano por la talentosa Anna Malek, su voz transportó al público a un universo de emociones donde voz y piano se hicieron uno con la danza del caballo. Junto a los jinetes Antonio Ángulo y Carlos Martín dieron vida a una coreografía de Gran Premio de Alta Escuela de gran belleza, en perfecta sintonía con la interpretación musical. Un espectáculo que celebra la armonía entre el alma humana y el espíritu del caballo.

Casa Santiago presentó una actuación que reúne a una saga familiar de tres generaciones de campeones en Doma Clásica y Alta Escuela. En la pista, dos hermanos y un jinete infantil protagonizan un elegante paso a dos inspirado en la reprise de Gran Premio de Doma Clásica, demostrando la maestría, la tradición y la excelencia de esta familia en el arte ecuestre.

Otro de los que volvieron fue Sebastián Fernández, un referente conocido por su habilidad única para trasladar la esencia campera y vaquera a la pista de espectáculo. Su actuación se acompaña de dos guitarristas, generando una atmósfera que realza su dominio con la garrocha, herramienta que lo consagra como maestro vaquero.

Los enganches de competición pusieron el broche de adrenalina al espectáculo. En una emocionante yincana entre dos equipos, la rapidez, la destreza y la coordinación se ponen a prueba mientras los participantes luchan por proclamarse campeones. s los participantes luchan por proclamarse campeones. Una exhibición de habilidad y emoción que dejó al público sin aliento.