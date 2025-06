El mundo mira a Sevilla en la cumbre de la ONU, la cita política más importante desde la Expo 92

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se firmaron en 2015. 17 desafíos nada fáciles de solventar como erradicar la pobreza, garantizar una educación de calidad, mejorar la sanidad y el bienestar de todos y tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Muchos, lejos de cumplirse, parecen una quimera y los riesgos financieros globales están aumentando. Con el objetivo de renovar el sistema financiero internacional respondiendo a las necesidades de todos los países se celebrará la 4ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FFD4 por sus siglas en inglés). Un evento que reunirá en la capital a 60 dirigentes internacionales, a delegados de 200 países, además de entre 3.000 y 4.000 representantes de la sociedad civil, además de un buen número de medios de comunicación de diferentes puntos del planeta. Más de 10.000 asistentes en total. Los ojos del mundo mirando a Sevilla.

El lugar elegido es el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) en Sevilla Este. Barrio que del 30 de junio al 3 de julio se convertirá en un búnker en el que las entradas y las salidas estarán medidas al milímetro. No es de extrañar teniendo en cuenta que la ciudad acogerá la mayor concentración de líderes mundiales desde la Expo 92. La diferencia es que la Expo duró seis meses y la cumbre de la ONU cuatro días. Por tanto, el despliegue policial será acorde a la magnitud de la cita. Por lo pronto, se sabe que el Ayuntamiento tratará de desplegar entre 200 y 250 agentes en cada turno de mañana y tarde. A ellos se sumarán policías nacionales y guardias civiles, aún sin concretar el número.

Los problemas de movilidad no afectarán exclusivamente a la zona de Sevilla Este. Se celebrarán actividades paralelas y visitas a edificios emblemáticos que requerirán los desplazamientos de estos 60 jefes de Estado y presidentes con sus respectivos equipos. Ante lo que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya considera un "follón" habrá refuerzos de autobuses y Cercanías durante la próxima semana.

Más allá de los inconvenientes relativos al tráfico, a los que la capital se está acostumbrando a marchas forzadas, se debe entender esta cita como una oportunidad sin precedentes. De hecho, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que "no podemos crear rechazo hacia un evento de características internacionales" porque suele celebrarse en otros enclaves -sin ir más lejos las sesiones previas han tenido lugar en Nueva York- y porque "si hay una ciudad española que está acostumbrada a la celebración de grandes eventos, esa es Sevilla".

Sevilla después de México, Qatar y Etiopía

¿Y qué se debatirá en esta cumbre? Los líderes mundiales tendrán la oportunidad de "construir un marco global de financiación renovado que permita movilizar mayor capital a un coste más bajo". Según indica la organización se trata de "una oportunidad única en una década para reiniciar el sistema financiero mundial y garantizar que la financiación se alinee con las necesidades de desarrollo sostenible", porque "si no se toman medidas urgentes, será imposible alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030".

Antes de su llegada a Sevilla, las Conferencias Internacionales sobre la Financiación para el Desarrollo se han celebrado en tres ocasiones:

Monterrey, México (2002): El punto de partida. Por primera vez, la financiación para el desarrollo fue reconocida como una prioridad, sentando las bases para una cooperación estructurada entre países, instituciones financieras y organismos internacionales.

Uno de los resultados que se esperan de la Conferencia será la adopción de un documento final acordado a nivel intergubernamental, con un enfoque orientado al futuro y centrado en la acción. Esta informe será co-facilitado por México, Nepal, Noruega y Zambia, en representación de la diversidad geográfica y política de los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

El proceso de elaboración del texto comenzó con la publicación del Borrador Cero, presentado el 17 de enero de 2025. Posteriormente, el Primer Borrador Oficial fue distribuido el 10 de marzo, reflejando las aportaciones recogidas durante la tercera reunión del Comité Preparatorio en febrero y nuevas consultas con representantes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington D.C..

El objetivo final de este proceso, señalan los organizadores, "es lograr un marco global sólido, realista y con capacidad de implementación, que refuerce la financiación internacional para el desarrollo sostenible". Se espera que el documento que se desarrolle en Sevilla "siente las bases para alinear de forma efectiva los sistemas financieros y las políticas económicas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Estados Unidos, la gran ausente

Con menos de diez días para el inicio del evento, la lista definitiva de líderes mundiales que participarán aún no ha sido publicada, lo que ha generado diversas reacciones en los círculos diplomáticos y de cooperación internacional. Estados Unidos ya ha comunicado oficialmente que no estará presente, aunque por el momento no se descarta la llegada de una delegación de perfil más bajo. Por su parte, la posible asistencia del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tampoco ha sido confirmada.

La ausencia de Estados Unidos, que históricamente ha interpretado un papel relevante en la financiación internacional, ha causado cierto desconcierto entre los países participantes. Su retirada de compromisos en materia de ayuda humanitaria, intensificada durante la administración Trump y que llegó a representar el 42% de la ayuda mundial en su momento, aún resuena en la comunidad internacional. Del mismo modo, Alemania ha comunicado recientemente nuevos recortes en este ámbito, lo que alimenta el debate sobre la estabilidad de los actuales mecanismos de cooperación, mientras la crisis climática y los desafíos globales requieren respuestas coordinadas y robustas.

Los Reyes abren la programación oficial

La cumbre, que por primera vez se organiza en territorio europeo, tiene previsto dar comienzo el domingo 29 de junio con una jornada centrada en reuniones bilaterales y actividades paralelas de preparación. Como parte del protocolo, los Reyes de España ofrecerán esa misma noche una cena de gala dirigida a representantes de las distintas delegaciones internacionales.

Durante los cuatro días de duración, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ejercerá como anfitrión e intervendrá en varios encuentros relevantes de las 300 actividades, incluyendo sesiones plenarias y mesas redondas que tendrán lugar. Destaca la participación del Presidente en actos promovidos por Global Citizen, plataforma internacional que defiende el compromiso hacia la erradicación de la pobreza extrema y el impulso de los ODS. Fuentes cercanas a la organización han señalado que "no se descarta la presencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en algunos de estos foros paralelos".

La inauguración oficial se celebrará el lunes, 30 de junio, con una sesión inaugural protagonizada por António Guterres y Pedro Sánchez, que sienta las bases para los diferentes foros de debate y colaboración que se desarrollarán a lo largo de la FFD4. Entre los temas prioritarios destacan la movilización de recursos públicos domésticos, el incentivo de la inversión privada y la revitalización de la cooperación internacional.

Desde la organización, insisten en que el objetivo primordial de la conferencia es "reimpulsar los compromisos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas". Las reformas que se discutan apuntarán principalmente hacia una actualización del sistema financiero internacional y un fortalecimiento de la cooperación multilateral entre países desarrollados y en vías de desarrollo.

Seis asuntos claves

La agenda se estructura en seis áreas temáticas que abarcan tanto la financiación pública como privada, la cooperación internacional y la arquitectura financiera internacional. Entre los asuntos clave se encuentran:

Movilización de recursos públicos domésticos.

Impulso de la financiación empresarial y capital privado.

Reforzamiento de la cooperación internacional al desarrollo.

Defensa del sistema multilateral de comercio y fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Desarrollo de un marco internacional para reestructuración de la deuda soberana.

Mejora de la arquitectura financiera internacional frente a problemas sistémicos globales.

Cada una de estas líneas de trabajo se desarrollará a través de foros, debates y encuentros multilaterales, propiciando la puesta en común de ideas y estrategias entre gobiernos, instituciones financieras, organismos multilaterales, sector privado y sociedad civil. La amplia presencia de representantes internacionales asegura una perspectiva plural y un enfoque global en la toma de decisiones.

Un punto importante será la puesta en marcha de la Plataforma de Acción de Sevilla, concebida como un espacio de colaboración internacional. Su finalidad, según fuentes oficiales, es "movilizar coaliciones de países y otros actores para el lanzamiento de iniciativas conjuntas frente a retos globales", como el cambio climático, la pobreza o las desigualdades estructurales.

No se hablará de Gaza ni de Ucrania

A pesar de celebrarse en un momento de escasa estabilidad geopolítica a nivel global, marcado por la guerra en Ucrania, los enfrentamientos en Gaza y la tensión entre Israel e Irán, las citadas cuestiones "no formarán parte de los debates oficiales", tal y como han precisado desde el equipo organizador. El foco del programa permanecerá centrado en aspectos técnicos relativos a la financiación global, la movilización de recursos públicos y privados para el desarrollo sostenible, y la modernización de las estructuras financieras internacionales.

En paralelo, Sevilla acogerá también un Foro Empresarial Internacional. Este espacio, organizado por el Comité Directivo Empresarial de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, reunirá a jefes de Estado, ministros, directores ejecutivos y líderes empresariales de primer nivel con un propósito clave: movilizar el capital privado e impulsar inversiones estratégicas que contribuyan al desarrollo sostenible.

El foro ofrecerá un programa ambicioso que incluye una cumbre de liderazgo, diálogos políticos de alto nivel, mesas redondas con inversores, comunidades para el intercambio de buenas prácticas empresariales y una plataforma dedicada a presentar iniciativas concretas y nuevos compromisos del sector privado. Con este encuentro, la organización refuerza la idea de que la colaboración público-privada es esencial para cerrar las brechas de financiación y acelerar la implementación de los ODS a nivel mundial.