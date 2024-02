Estos son los municipios de Sevilla donde más va a llover

Las previsiones meteorológicas no son muy halagüeñas de cara al fin de semana y es que las lluvias estarán presentes en toda la provincia de Sevilla a partir de este jueves por la tarde. Se espera que esta DANA que afectará a toda la Península Ibérica sirva para ir dejando suficiente agua en los embalses y los estragos de la sequía sean menores de los que se esperan actualmente, si la lluvia no intercede y da un poco de tregua para que en los meses venideros no tenga que haber cortes de suministros en tanto en la capital como en el resto de los municipios.

Esta borrasca atlántica de gran impacto en la nación tiene por nombre 'Karlotta' y dejará estragos en toda la extensión de España dejando a su paso días muy inestables donde el viento intenso afectará al temporal marítimo.

En Sevilla capital se espera que a partir del mediodía de la jornada del jueves, 8 de febrero, las precipitaciones estén presente a lo largo del todo el día y con gran intensidad. Las temperaturas descenderán levemente, tanto las mínimas como las máximas y se espero que continúen a lo largo del viernes, aunque se espera que durante este inicio del fin de semana, los cielos puedan estar un poco más despejados que el día anterior, pero la lluvia no dará tregua a los sevillanos hasta la madrugada del sábado que según aparece en las predicciones podría amainar el agua, aunque se retomaría de nuevo esta actividad a partir de las 12:00.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, desde el sábado hasta el martes 13 de marzo, se espera que las precipitaciones sigan siendo la tónica habitual de estas jornadas, especialmente el domingo que aunque baja un poco la probabilidad de lluvia, el cielo estará muy nublado. El lunes, a pesar de que el día pueda abrir y dejar entrever al sol, la lluvia seguirá siendo la gran protagonista aunque las temperaturas comenzarán a subir progresivamente hasta los 23ºC como máxima, una diferencia de 5ºC con la jornada anterior. El martes 13, la previsión es muy similar a la del lunes, la única diferencia es que el cielo puede estar un poco más nublado y la probabilidad de lluvia desciende hasta un 70%.

Municipios de Sevilla en los que más va a llover

El resto de la provincia de Sevilla vivirá jornadas parecidas a la de la capital y es que se espera que llueva de manera intensa desde el jueves a mediodía en municipios como: Cazalla de la Sierra, Almadén de la Plata, Sanlúcar la Mayor, Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca. En estas localidades las lluvias serán intensas y el cielo estará cubierto con una gran cantidad de nubes, en cambio en municipios como Écija, Osuna, Estepa o Marchena, las lluvias serán también bastante intensas pero el cielo estará un poco más despejado y podrá verse algo de sol durante el día.

La jornada del viernes será prácticamente la misma en todas estas poblaciones y empezará a verse la luz durante el sábado. A partir del 10 de febrero, algunos de estos municipios verán como la lluvia no es la protagonista como es el caso de Almadén de la Plata, Cantillana, Sanlúcar la Mayor o Isla Mayor. En cambio, la mayoría de las localidades de la provincia también verán como el sábado la lluvia volverá a ser la gran protagonista de la jornada, será más intensa en Pruna.

El domingo toda la provincia volverá a verse teñida de oscura debido a la contundente nubosidad y la continuidad de las precipitaciones, las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del fin de semana.