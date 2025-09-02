Muñoz insta a Sanz a "pedir perdón" tras el "bochorno a nivel nacional" por los toldos en la Avenida

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha instado al alcalde, José Luis Sanz (PP), a pedir perdón tras la operación "fallida" de los toldos en la Avenida de la Constitución y todo lo que ha llevado aparejado desde el inicio de una intervención que "ha sonrojado a todos a nivel nacional".

Muñoz se refirió a las declaraciones del regidor respecto a que no le gusta el resultado: "Es algo que me sorprende, puesto que es el responsable de esa iniciativa fracasada, que ha supuesto un despilfarro de 300.000 euros en las arcas municipales, con anclajes a edificios históricos de Aníbal González o Epiau, y con esos mamotretos que él ha impulsado", tal como ha destacado en una entrevista en la cadena SER.

El ex alcalde socialista ha asegurado que no se habría metido (en este proyecto en cuestión) "de la manera tan bochornosa como lo ha hecho Sanz: tarde, colocando los toldos el 1 de septiembre, cuando ya han pasado los episodios de mayor calor; interviniendo sobre fachadas de edificios históricos, y con unos mamotretos (en alusión a las bases de las estructuras) que invaden el carril bici".

Muñoz se ha cuestionado al respecto qué pueden pensar padres y madres de colegios públicos de Sevilla cuyos niños "adolecen de sombra en los patios cuando salen al recreo" y ven que su Ayuntamiento "se gasta 300.000 euros en una operación fallida, que ha sido noticia nacional por algo mal hecho". En su opinión, "las cosas requieren un mayor cariño, una mayor planificación y, sencillamente, hacer las cosas bien, de modo que debería de pedir perdón por lo que ha hecho este verano con los toldos en dicha avenida".

Pleno extraordinario sobre vivienda

Preguntado sobre el problema de la falta de vivienda, el portavoz del Grupo Socialista ha señalado que "si no lo puede resolver el mercado, indudablemente, tiene que haber una intervención pública". Muñoz ha insistido en la idea de que el Ayuntamiento tiene para ello un instrumento que es la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisesa) y ha anunciado que su formación pedirá un pleno extraordinario antes de que finalice el año "para debatir y llevar propuestas concretas de vivienda, donde se pueda fijar un tope de precio a la hora de vender, de comprar o alquilar".

En cuanto al volumen de obras en vías públicas que el Gobierno local tiene en marcha, en torno a unas 200, Muñoz ha reconocido que estas actuaciones son siempre positivas, pero "con coordinación y planificación"; de lo contrario "es un auténtico laberinto a la hora de entrar y salir en muchísimos barrios. No es un tema de obras sí, obras no. Es de hacerlo bien o hacerlo mal".

Los conciertos de Icónica

Respecto a las quejas de promotores musicales por el trato que mantienen desde el Ayuntamiento los responsables de Icónica, Muñoz ha dicho que "sería una mala noticia para nuestra ciudad, después del éxito obtenido, que desapareciera". "A mí lo que me sorprende es el nuevo bandazo. En un pleno dijeron que tenía un contrato firmado, prorrogado, y este lunes --en una entrevista en este mismo medio-- dijo que no había ninguno".

"Espero que Sanz, con todas las garantías que tenga que poner encima de la mesa, arme el expediente, si no lo tiene armado, y que podamos tener a Icónica en los próximos años. Lo que no podemos tener es la Plaza de España en continuos festivales de música con un promotor o con otro", ha añadido el portavoz del PSOE en el Consistorio sevillano. "Me parece complicado seguir hipotecando Icónica con más festivales más allá de éste".

Por último, Muñoz ha señalado que, al margen de la acción de oposición "contundente y dura" por su parte, los ciudadanos "van a ver, a partir de septiembre, en esta segunda parte del mandato, a un grupo socialista y a un Antonio Muñoz más propositivo". En este sentido, "no solamente voy a ser el candidato (PSOE), sino que voy a ser el alcalde de Sevilla en el año 27", ha sentenciado.