Muñoz avisa de casi "dos años" sin Defensor del Ciudadano y Sanz plantea "profesionalizar esta figura"

Durante el Pleno ordinario celebrado este jueves por el Ayuntamiento de Sevilla, el portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha reprochado al gobierno municipal del PP que la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, conocido como el Defensor del Ciudadano, lleve ya casi "dos años" sin ninguna persona designada para su presidencia; alegando el alcalde, el popular José Luis Sanz, que "no es fácil dar con los perfiles adecuados" para el puesto porque "los requisitos son exigentes" y el cargo carece de remuneración, lo que le ha llevado a plantear si quizá no es el momento de "profesionalizar esta figura".

En concreto, el portavoz socialista ha acusado al gobierno municipal de incurrir en un "incumplimiento" de la Ley de Bases de Régimen Local al no haber renovado aún la presidencia de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones con motivo del mandato municipal en curso, iniciado en junio de 2023. Los socialistas lamentan que el gobierno municipal no ha respondido el 61% de las 493 preguntas formuladas

Muñoz ha esgrimido que el Ayuntamiento está obligado por la Ley de Bases de Régimen Local a disponer de dicha figura, avisando de que al no contar con la misma, el gobierno local del PP está "impidiendo" esa vía de comunicación de la ciudadanía con el Consistorio, es decir ese canal para las reclamaciones y quejas de la sociedad local.

Entre la falta de participación y transparencia que denuncian los socialistas, se encuentran que los Consejos de Participación Ciudadana sólo se ha reunido una vez, el de Los Remedios; el Consejo de Memoria Histórica únicamente se ha reunido para su constitución; la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones no ha nombrado al presidente ni a los vocales, incumpliendo la Ley de Grandes Ciudades; y la Comisión de Pleno de Barrios de Atención Preferente sólo se ha reunido una vez en todo el mandato.

"No es fácil encontrar los perfiles adecuados"

El alcalde ha replicado que "no es fácil encontrar los perfiles adecuados" para presidir dicho órgano, después de que Rosa Muñoz, designada para la presidencia durante la etapa socialista, decidiese no seguir en el cargo por razones personales, destacando tanto el portavoz del PSOE como Sanz la labor de esta persona al frente de dicho organismo municipal.

"No es fácil dar con los perfiles adecuados. Los requisitos son exigentes" y el cargo carece de remuneración, ha avisado Sanz, lo que le ha llevado a plantear si quizá no es el momento de "profesionalizar esta figura", reprochando además a Muñoz que durante la etapa socialista no promoviese la creación de la "unidad administrativa" dispuesta por el reglamento para dicho organismo municipal, una "deficiencia" señalada por la propia Rosa Muñoz durante su mandato, según ha remarcado, y que el actual Gobierno local está trabajando en solucionar con la conformación de la unidad.