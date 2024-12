Muñoz destaca el varapalo del TSJA a la Junta tras su bloqueo a la norma urbanística de 2022 que limitaba los pisos turísticos

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha considerado hoy que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) desestimando el recurso de la Agencia de la Competencia y Regulación Económica de Andalucía contra la regulación urbanística de las viviendas con fines turísticos aprobada en 2022 por el anterior gobierno municipal del PSOE no sólo es "un varapalo" a la Junta de Andalucía, que continuó registrando pisos turísticos que incumplían la norma local, sino también a José Luis Sanz, quien, en julio de 2023 y recurriendo a su voto de calidad como alcalde, impidió que el Pleno pidiera a la Administración autonómica la retirada del recurso judicial.

En efecto, la Junta de Andalucía siguió, y aún sigue a día de hoy, inscribiendo y, en consecuencia, dando su autorización administrativa a pisos turísticos que no cumplían la regulación urbanística aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla en febrero de 2022 y dentro de las limitadas competencias municipales que existían entonces, dado que la legislación turística era competencia de la Junta de Andalucía hasta que en febrero de 2024 la Administración regional facultó a los municipios para que pudieran proceder a una mayor limitación de las viviendas turísticas.

La regulación de febrero de 2022, que no contó con el voto favorable del PP de José Luis Sanz, equiparaba las exigencias urbanísticas de los pisos turísticos a las que tenían los hoteles, hostales y apartamentos turísticos para así poner coto a la apertura de viviendas turísticas y atajar la competencia desleal. Entre otros requisitos, los nuevos pisos turísticos no podían abrir en plantas que no fueran baja o primera.

“Por razones políticas y en claro beneficio de intereses económicos particulares, la Junta de Andalucía hizo caso omiso a la regulación urbanística local y no pedía su cumplimiento, de manera que el Registro de Viviendas con Fines Turísticos de Andalucía permitía que se inscribieran en nuestra ciudad pisos turísticos que no cumplían la norma local, en una evidente deslealtad institucional. Además, llevó a los tribunales la norma urbanística aprobada por el Pleno del Ayuntamiento y, aunque esta continuaba en vigor porque su aplicación no fue paralizada, siguió autorizando pisos turísticos sin limitación alguna. Y para colmo, Sanz, en contra del interés general de Sevilla y por meros intereses partidistas, fue cómplice de este atropello”, ha explicado Antonio Muñoz.

Asimismo, el portavoz socialista, quien ha considerado que la sentencia del TSJA desacredita el comportamiento tanto de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía como de Sanz, ha recordado que aún hoy la Administración andaluza sigue descatalogando pisos turísticos que vulneran la normativa municipal pero, a la vez, el registro andaluz continúa siendo un coladero de viviendas turísticas irregulares. “Salen por un lado y entran por el otro”, ha explicado. En efecto, hay que esperar a una comprobación a posteriori que el piso cumple todas las normas, cuando la limitación se debería realizar desde el mismo momento del registro, impidiendo la inscripción y, por tanto, el ejercicio de la actividad a los incumplidores.

“Esta sentencia del TSJA debe servir a José Luis Sanz para velar por los intereses de nuestra ciudad y no por los intereses de su partido y de la Junta de Andalucía y menos cuando esta última iba claramente en contra de los intereses de Sevilla y a favor de la Costa del Sol y grandes propietarios de pisos turísticos. Sevilla no puede esperar a que Sanz aprenda a ser alcalde de Sevilla”, según ha concluido Antonio Muñoz.