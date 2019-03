Sevilla FC : Los hitos de la casa del sevillismo

El Ramón Sánchez-Pizjuán es el único estadio del mundo donde se pueden ver cinco trofeos de Europa League juntos. Ya esto es un hito que aporta la singularidad que busca ese turismo de experiencias tan en auge estos días y que trata de rentabilizar también el club de Nervión. El Sevilla ofrece actualmente una de las visitas más modernas y completas de España, porque incluye el acceso a un museo que encierra 129 años de historia del sevillismo, desde la fundación en 1890 de la primera entidad por parte de un grupo de jóvenes que celebraban en Sevilla la noche de Robert Burns. Es una de las muchas curiosidades que ignoran incluso los más fieles a la casa del sevillismo.

Por estas instalaciones han pasado desde el pasado 2 de octubre un total de 25.000 visitas. La cifra da idea del interés que despierta un club que atrae a mucho público nacional y local, pues en el museo pueden verse muchos objetos del siglo pasado y, también, del presente con los que se identifican muchos sevillistas nostálgicos que se paran ante la primera equipación a rayas del Sevilla; la maleta roja y gastada de Juan Arza, las fotos de la Línea del Miedo, con Spencer como una de sus estrellas, un apodo británico para un futbolista brillante de Triana; la Copa de Sevilla que Alfonso XIII donó al Betis y que luce en las vitrinas del Sevilla, ¿por qué?

Cientos de explicaciones sobre un club y una afición de todas las edades que si no se deleita con el primer vídeo que se conserva de la entidad, del año 29, se instruye en las pantallas táctiles repasando todas las plantillas de la historia o juegan a tirar penaltis con la más avanzada tecnología. “La intención era que esta experiencia fuera lo más tangible posible y que se pueda repetir, porque hay un espacio para exposiciones temporales”, explica Fernando Gallego, técnico del área de Historia del Sevilla.

Sólo en el aspecto gráfico el club cuenta con un fondo de más de medio millón de imágenes digitalizadas. Un patrimonio para rentabilizar. Porque durante muchos años el marketing se ha considerado en el Sevilla como una herramienta para conseguir el éxito deportivo.

De hecho, no hay mejor estrategia para venderse al mundo que ganar partidos y para ello, básicamente, hacen falta futbolistas. Pero, en época de bonanza deportiva, el club decidió de la mano de Ramón Loarte que había que sentar las bases para, cada vez que se ganase un título nuevo, y desde 2014 han sido dos más, el club estuviese preparado para sacarle partido. Ejemplo de buen marketing fue la celebración de la cuarta Europa League. Y también para, si de repente el triunfo no llega, que exista un colchón de ingresos y proyección para no volver a la casilla de salida.

Quedan deficiencias, como el aspecto del Sánchez-Pizjuán. Un coliseo de 1958 que gusta a los sevillistas, pero que necesita una renovación que se ha iniciado por fases y que, se presume, será otro hito, como el futuro gran escaparate del Sevilla desde Nervión al mundo.