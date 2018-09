Catedrático en Historia

El museo contará su historia y Jesús Navas, el que más veces holló esos añejos vestuarios, ya reformados, quiere añadir más capítulos.“Aquí he aprendido que rendirse está prohibido y que los sueños se cumplen. Vamos a luchar y a soñar esta temporada con todas nuestras fuerzas. Yo, desde luego, voy a seguir soñando y luchando por traer más éxitos y más plata a este a este museo que hoy se inaugura”. Otra promesa por cumplir, otro sueño que vivir en ese catedrático de Historia que es el Ramón Sánchez-Pizjuán. Cómo suena a fútbol...

Eduardo Herrera, presidente de la Federación Andaluza, miró al pasado.. y al futuro: “Hay mucha historia más que no está expuesta aún, mucha más que le queda por escribir en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en esta bombonera cada día más preciosa”. Igual que Miguel Ángel Vázquez, consejero de Cultura de la Junta. “Ahora empezamos a caminar para afrontar otra etapa de muchos éxitos para el Sevilla Fútbol Club”.

Como guinda a la inauguración del museo, el dirigente hizo una promesa para el próximo cumpledécadas. “El Sánchez-Pizjuán cumple, sin duda, 60 años en su mejor momento. Y no tengan duda de que cuando llegue a los 70 será un estadio de primerísimo nivel”. Y lo prometido es deuda...

El Ramón Sánchez Pizjuán ha sido, y sigue siendo, mítico para muchísimos ilustres del fútbol mundial. No sólo lo es para los sevillistas, que lo tienen como su intocable templo sagrado. Y no sólo por la preciosidad del mosaico de Santiago del Campo, por la perfecta visibilidad desde cualquier lado, según lo concibió el arquitecto Manuel Muñoz Monasterio, ni por la sonoridad de su ardiente hinchada en las grandes noches que huelen a algo más que a césped recién cortado. Los recuerdos, las vivencias, la nostalgia, la herida de la memoria infantil..., todo eso es lo que lo hace especial para sus inquilinos habituales. Y, sobre todo, algo que destacó José Castro con motivo del 60 aniversario de su inauguración: sentirlo suyo, algo propio en el más amplio sentido del concepto de propiedad. Porque más que huéspedes se sienten caseros en su casa.

Si esos vestuarios hablaran... Por sus banquetas, taquillas y duchas han pasado mitos de la historia del fútbol mundial. Y no sólo del Sevilla, del que ayer había dos de sus mayores iconos presentes, Marcelo Campanal y Jesús Navas. Cerrando los ojos se puede uno imaginar a Dassaev en 1982, después de haber recibido los dos obuses de Sócrates y Eder que le dieron el triunfo a Brasil sobre la Unión Soviética. O a Rummenigge, protegiéndose el brazo antes de salir como el Cid para salvar en la prórroga a Alemania. O a Platini, hundido después de haber caído en los penaltis tras aquel partido épico del Mundial. O a Duckadam, inesperado héroe de la final de la Copa de Europa de 1986, en la que el David Steaua tumbó al Goliat Barcelona. O a Luis del Sol, autor del primer gol oficial, el del famoso 2-4 con el que el Betis regresó a la élite tras 15 largos años de purgatorio. O a Puerta, Antonio Puerta, repartiendo abrazos, gritos, besos, cánticos... en aquella inolvidable noche de Feria, 27 de abril de 2006.

Un museo con trece títulos y sitio para los grandes mitos del Sevilla

Con el nombre de Sevilla FC History Experience, el Sevilla inauguró ayer su nuevo museo, un espacio expositivo de 1.100 metros cuadrados, en dos plantas, en el que se realiza un recorrido desde los orígenes. En el museo se exponen desde la primera Copa de Andalucía de 1917 a esos trece títulos nacionales e internacionales que lucen en sus vitrinas, con un tesoro único: las cinco Copas de la UEFA Europa League. A ellas se suman la Liga de 1946, las cinco Copas del Rey, la Supercopa de España de 2007 y la Supercopa de Europa de 2006. Algunos son los trofeos originales y otros son las copias, lógicamente, pues no todos los puede poseer el club en propiedad. Lo que sí tiene en propiedad es el recuerdo a tantos mitos: los guantes de Palop, la bota de oro de Polster, las camisetas de Maradona o Puerta, el trofeo Pichichi de Juan Arza de 1955, año en el que rompió la tiranía de Di Stéfano... Jesús Navas recordó a otros tantos artífices de la gloria sevillista: “Aquí he jugado con grandes jugadores para el sevillismo, como Pablo Alfaro, Javi Navarro, David Castedo, Palop, Escudé, Dragutinovic, Renato, Maresca, Negredo, Luis Fabiano, Kanoute... Aquí, pegado a la cal de la banda derecha he luchado codo con codo y crecido con un jugador como Dani Alves. Hoy curiosamente juego donde él lo hacía cuando yo comenzaba”.