Nace un movimiento vecinal en La Puebla del Río para luchar contra el virus del Nilo

A Juan José Sánchez Silva, un vecino de La Puebla del Río, le movió "el miedo". Su hija, de siete años, es alérgica a las picaduras de los mosquitos y, el vivir en uno de los mayores focos de infección del virus del Nilo, no se lo pone nada fácil. Por su parte, su mujer sufre una enfermedad respiratoria que se podía agravar si sufre la enfermedad.

Es por ello que Fernández, movido por la preocupación, ha decidido dar un paso adelante y constituir una plataforma en redes sociales que en cuestión de horas había captado a más de 1.000 vecinos en torno a ella -actualmente, cuatro días después, supera los 2.000- y ha gestionado todo para realizar una concentración el próximo lunes, 5 de agosto, desde las 10:00 a las 12:00 en el municipio, que pretende llevar a todas las 13 localidades afectadas por la presencia de mosquitos infectados.

El siguiente paso, será constituirse como Asociación, algo que ya tiene en trámites este cigarrero, y poder llevar estas reivindicaciones ante el Parlamento andaluz o la sede de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Sevilla.

"A mí me ha empujado el miedo porque estamos ante un problema muy serio, pero, sobre todo, el poder ayudar a los ayuntamientos de los pueblos con un movimiento ciudadano, capaz de alzar la voz y reivindicar ayuda.

Según su impulsor, este movimiento vecinal, unido en un grupo abierto de Facebook e Instagram en la plataforma Lucha contra el virus del Nilo, lo que persigue es protestar "por lo que está haciendo la Junta, tanto la Consejería como la delegación de Salud en Sevilla", y pedirle "que aumente los medios para evitar nuevos casos", en un municipio en el que ha fallecido una vecina de 86 años víctima del virus del Nilo, la segunda víctima mortal de la enfermedad este año en Sevilla.

"Estamos ante un problema de salud pública y la Junta tiene que tomar serias cartas en el asunto y actuar de verdad. No estamos ante un problema que afecta a unos cuantos. Son ya muchos los casos confirmados y, lo peor, se repite todos los años", afirma este vecino. "Esto es una carrera de fondo. No se trata de actuar cuando llega la calor y los mosquitos proliferan en mayor volumen. No se puede actuar cuando ya está el problema. Tiene que ser un trabajo de todo el año", añade.

Es por ello que para Fernández es "crucial" que "se tome en serio" el control de las plagas de mosquitos "desde antes que aparezca el problema". "Pedimos que haya una actuación de fumigación y tratamiento de larvas durante todo el año; que se trabaje en la elaboración de una vacuna, que sí la hay para los caballos, pues que se investigue para que también la haya para los humanos; también que en los servicios de Urgencias, cuando lleguen personas con síntomas compatibles, se le haga la prueba del Nilo, que se protocolice la atención especializada; y, otros posibles tratamientos como la suelta de mosquitos estériles, que en EEUU funciona, o aumentar la población de aves pequeñas, que se alimentan del mosquito, y pueden ayudar a combatirlo concreta Juan José.

"En el pueblo hay mucha rabia, crispación y mucha tensión entre los vecinos, que estamos cansados. El Ayuntamiento y nuestra alcaldesa Lola Prósper es verdad que no paran de moverse y están peleando mucho, pero necesitamos más. La gente está dispuesta a todo", afirma, y recuerda que este problema se inició en 2016, cuando se registraron las primeras muertes a causa del virus del Nilo en esta área de la provincia. "Ya es hora de que se actúe, pero de verdad", sentencia.

En 2020, cuando se vivió el primer gran brote de virus del Nilo, que se saldó con cuatro fallecidos en Sevilla, familiares de afectados ya se unieron para crear una plataforma a fin de reivindicar responsabilidades a las Administraciones públicas. En toda Andalucía, el virus se cobró aquel año, en plena pandemia del coronavirus, ocho fallecidos y se llegó a confirmar la infección en 71 andaluces. En 2021 se redujo el impacto, pero desde entonces, cada verano hay casos y víctimas mortales.

Estudian el virus en animales del Museo de la Autonomía

Entretanto, investigadores de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) están llevando a cabo un estudio de la presencia de restos de virus del Nilo en aves e insectos que se encuentren en el recinto ajardinado del Museo de la Autonomía de Andalucía.

En este entorno, situado en la localidad sevillana de Coria del Río, están trabajando desde esta semana en la captura y retención temporal de ejemplares de aves para su anillamiento, toma de datos biométricos o toma de muestras biológicas, según ha informado el Museo en sus redes sociales oficiales.

Los expertos, además de lo señalado, trabajan en la recogida y cesión de muestras de aves muertas o enfermas con sintomatología compatibles con la infección por virus del Nilo, mientras que también trabajan en la captura de mosquitos, culicoides, flebótomos y garrapatas, igualmente con con fines científicos.

El Museo de la Autonomía de Andalucía se encuentra en el límite entre los municipios de Coria del Río y La Puebla del Río, uno de los puntos de más presencia de mosquitos afectados por virus del Nilo y donde se han dado casos de infecciones en personas, dos de ellas fallecidas.