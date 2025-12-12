La Navidad llena de música, ilusión y sonrisas los pasillos del Hospital Macarena

El Hospital Universitario Virgen Macarena se ha vuelto a transformar un año más en un auténtico escenario de alegría y solidaridad. Desde principios de diciembre hasta la llegada de los Reyes Magos, pacientes y familiares pueden disfrutar de un amplio programa de actividades que convierte la estancia hospitalaria en una experiencia más cálida y emotiva.

El centro sanitario organiza cerca de treinta eventos que incluyen actuaciones musicales, visitas de personajes entrañables y diversas actividades lúdicas. Todo ello gracias al esfuerzo conjunto de asociaciones, colectivos culturales, voluntarios y profesionales que cada año se suman a esta iniciativa. "La Navidad también llega a quienes deben permanecer ingresados, gracias al compromiso de tantas personas que hacen posible esta magia", subrayan desde el hospital.

La celebración comenzó con el tradicional encendido del alumbrado navideño, que llenó de luz los pasillos. Los niños hospitalizados recibieron visitas muy especiales como los agentes tutores de la Policía Local de Sevilla y la ONG Cuatrolatasolidarios repartieron alegría e ilusión, mientras que asociaciones como GuadalCifi y Holored ofrecieron actividades de ciencia ficción y fantasía que atraparon la imaginación de los pequeños.

El programa incluye la llegada del cartero real y representantes del Consejo de Hermandades y Cofradías, que entregarán regalos a los menores, así como actuaciones de coros infantiles y grupos de villancicos. Entre los momentos destacados, el 19 de diciembre se celebrará un concierto de la Orquesta de Cámara de Sevilla en homenaje a los donantes de sangre, y el 21, Papá Noel llegará al hospital en una cabalgata sobre motos junto al Coro de Campanilleros de la Hermandad de la Vera-Cruz de Tocina.

El espíritu navideño continuará hasta enero, con visitas especiales del Heraldo del Distrito Macarena anunciando la llegada de los Reyes Magos, quienes acudirán al hospital el 6 de enero acompañados por la Asociación Gallos Grises. Además, jugadores del Sevilla FC y del Real Betis se sumarán a las actividades para alegrar la estancia de los pequeños pacientes.

Con esta programación, el Hospital Virgen Macarena refuerza su apuesta por humanizar la asistencia sanitaria, demostrando que, incluso en los entornos más difíciles, la música, la solidaridad y la ilusión son capaces de iluminar los días más especiales del año.