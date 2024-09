Negligencia en la limpieza de la estación de autobuses Plaza de Armas de Sevilla

La falta de limpieza de la estación de autobuses Plaza de Armas de Sevilla, cuya gestión está en manos de la concesionaria Mybustest S.L., es uno de los mayores problemas de este intercambiador de transportes que recibe la entrada y salida de 17.000 viajeros anuales. La suciedad se localiza sobre todo en la planta sótano de los andenes, donde se registra el mayor movimiento de pasajeros, que asisten a un panorama deprimente.

El primer problema de la planta de los andenes son los aseos y su entorno. Averiados y cerrados desde hace meses, poco tiempo después de su estreno, y emitiendo un fuerte olor a orín muy desagradable se encuentran los nuevos aseos que se acabaron de construir en 2023 y que iban a dignificar la atención a los usuarios. Sendos carteles de "averiado" en los dos aseos nuevos avisan del problema, sin más información ni explicación de alternativas de micción al usuario.

Este olor desagradable se extiende al entorno de los aseos y al acceso del nuevo ascensor. Así lo hemos podido comprobar esta semana en una visita a la estación tras las quejas que han llegado a esta redacción por parte de sufridos pasajeros de autobús. El vídeo que acompaña esta noticia muestra bien las manchas y el estado de suciedad de la zona peatonal de los aseos (nuevos y viejos) y de los andenes.

Ante las quejas de los usuarios por este motivo, la consejería de Fomento de la Junta ha ordenado a la concesionaria que refuerce la limpieza en toda la estación.

Cartel en el nuevo aseo de mujeres, planta de andenes. / D. S.

Cartel en el nuevo aseo de hombres / D. S.

Los antiguos aseos están sellados y clausurados para siempre. Ningún cartel informa al viajero de que hay otros aseos en la planta superior. En efecto, la única alternativa para ir al baño es subir al vestíbulo de la estación, junto a la puerta de entrada, donde están los otros aseos de la estación, aunque su limpieza también deja mucho que desear.

Este problema de los aseos solo afecta a los viajeros. No así a los conductores de autobuses de la estación, que usan otros WC exclusivos para empleados.

Los antiguos aseos de la zona de andenes han sido sellados / D. S.

La causa de la avería

Los empleados de la estación confirman que la avería saltó pocas semanas después del estreno de estos. "Los aseos nuevos funcionaron 15 días y tuvieron que cerrarse", se lamentaba un trabajador de la estación. Los partes de limpieza indican que dejaron de funcionar a finales del mes de mayo, y que ya estaban dando problemas de inundación de agua. a juzgar por los mensajes de las limpiadoras de "achicar agua" y "recogida de agua".

La última limpieza de los nuevos aseos, en mayo de 2024, da cuenta de los problemas de inundación. / D. S.

Respecto a la causa, comentan que se debe a que se han quemado las bombas de achique de agua a la red general. El nivel más bajo de los aseos respecto a la calle se apunta como una de las causas. El bombeo que debe llevar el agua a la arqueta general de la calle es lo que parece que está fallando.

Suciedad en el entorno de los nuevos aseos de la estación Plaza de Armas / D. S.

Fuentes de la constructora (Construcciones Rascón) respondieron esta semana a este periódico que su obra de los aseos no tiene relación con la avería actual. La empresa terminó sin problemas los nuevos aseos del sótano y la reforma de los de la planta superior, los conectó a la red general y su obra no incluía la instalación de bombas de achique. Añade la empresa que desde que acabó la obra no ha recibido aviso alguno de la consejería de Fomento (la administración que adjudicó la obra) ni de la concesionaria de la estación sobre posibles fallos.

Desde la consejería de Fomento se apunta únicamente que hay un problema con las canalizaciones que están bajo los nuevos aseos y que se está subsanando.

Obras pendientes

Las obras de reforma integral de la estación de autobuses Plaza de Armas comenzaron en verano de 2022 en una primera fase para mejorar la accesibilidad conforme a la normativa técnica y andaluza a cargo de construcciones Rascón (8 meses de plazo) y en una segunda fase en noviembre de 2022 para la eficiencia energética y la reparación de las patologías del edificio por parte de la UTE formada por Adiante Infraestructuras y Joaquín Pérez Arroyo (10 meses de plazo).

Cartel de obra en la fachada de la estación Plaza de Armas / D. S.

A día de hoy, sin embargo, la reforma no ha terminado. Dentro del edificio también queda por completar el mobiliario del vestíbulo en la planta cero: no se ha equipado el nuevo punto de información ni su pantalla informativa, no hay máquinas de vending en el espacio destinado para tal fin.

Las fachadas de la estación de autobuses Plaza de Armas sí se han reparado y finalmente se ha conservado el enorme grafiti en la pared lateral más cerca del puente del Cachorro. “Sólo ha afectado a la pintura mural el descalce en uno de los muros”, explica Fomeno. La estación ha ganado tras las obras la renovación del vestíbulo con nuevos bancos de madera circulares y techo renovado con lamas de madera, así como un nuevo ascensor.